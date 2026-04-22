‘54홀 노보기 우승’ 김민선, 생애 첫 2연패+2연승 도전…24일 개막 덕신EPC 챔피언십 출격

시즌 상금·대상 1위 전예성 첫 승 출사표

임진영·고지원·김민솔 시즌 첫 2승 도전

오는 24일부터 26일까지 충북 충주시 킹스데일GC에서 열리는 KLPGA투어 2026시즌 5번째 대회 제2회 덕신EPC 챔피언십 타이틀 방어에 나서는 김민선. KLPGA

김민선은 지난해 이 대회에서 KLPGA정규 투어 데뷔 2년만에 생애 첫 승을 거뒀다. 이번 대회는 타이틀 방어전이다.

또

오는 24일부터 26일까지 충북 충주시 킹스데일GC에서 열리는 KLPGA투어 2026시즌 5번째 대회 제2회 덕신EPC 챔피언십 대회 공식 포스터. KLPGA