이란 혁명수비대는 21일(현지시간) 미국이 이란을 다시 공격한다면 걸프 지역 국가들의 석유 기반 시설을 파괴하겠다고 경고했다.
이란 매체들에 따르면 IRGC 항공우주군 사령관 마지드 무사비 장군은 “이란에 대한 추가적인 공격은 치명적인 실수가 될 것”이라고 말했다.
그는 “만약 남부 이웃 국가들이 적(미국)에게 시설을 내줘 이란을 공격하게 한다면, 그들은 중동 지역의 석유 생산과 작별해야 할 것”이라고 강조했다.
이는 카타르, 바레인, 쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE) 등 주변국들이 자국 내 미군 기지에서 미국의 군사 행동을 지원할 경우 이들의 핵심 석유 시설을 직접 타격하겠다는 의미로 풀이된다.
미국은 걸프 지역 여러 국가에 군사기지와 병력을 주둔하고 있다.
도널드 트럼프 미 대통령은 미-이란 휴전 시한을 앞두고, 휴전 연장 불가 입장을 바꿔 “이란 지도부가 통일된 제안을 마련할 수 있을 때까지 휴전을 연장한다”고 발표했다. 다만 그동안 이란에 대한 해상 봉쇄는 유지할 것이라고 했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“미 공격 재개하면 걸프국 석유 산업 파괴” IRGC 경고
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