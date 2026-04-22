새벽 평택 길거리에서 50대 피해자 A씨를 폭행해 사지마비로 몰아 넣은 20대 B씨의 묻지마 폭행 사건 전말이 공개됐다.
20일 JTBC ‘사건반장’은 사건 현장의 CCTV 영상을 공개하고 함께 피해를 입은 C씨의 진술을 소개했다.
C씨와 A씨는 지난달 15일 오전 5시 40분쯤 술자리를 갖고 귀가하던 길이었다. 그런데 20대 남성 B씨가 갑자기 다가와 이들의 얼굴에 침을 뱉기 시작했다.
C씨는 “처음에는 참다가 이후 ‘우리가 나이가 많으니까 제발 하지 말라’고 부탁했다”며 “이제 귀가하려고 돌아섰는데 재차 침을 뱉길래 ‘하지 마라’고 하며 쫓아가 ‘왜 자꾸 그러냐’고 항의했다”고 당시 상황을 전했다.
B씨는 먼저 C씨의 얼굴에 주먹을 휘둘렀다. C씨는 “내가 침을 닦는 사이 주먹으로 맞아 넘어졌고 이후 A씨가 폭행을 당했다”고 설명했다. B씨는 유도 기술을 사용해 A씨를 바닥으로 내동댕이쳤다. 이 일은 10초 되지 않는 짧은 시간 안에 벌어진 것으로 알려졌다. 바닥에 쓰러진 A씨는 구급차와 경찰이 올 때까지도 일어나지 못했다.
C씨는 “A씨를 그렇게 해놓고도 경찰이 오니까 B씨는 A씨 곁에 같이 드러누워 자는 척 했다”면서 “그 모습을 보고 섬찟했다”고 말했다.
크게 다친 A씨는 인근 병원으로 옮겨졌으나 영구적 사지마비 판정을 받았다. A씨의 아내는 주치의와의 면담 내용을 공유했다. A씨는 “교수님이 ‘척추, 경추 있는 쪽 신경이 너무 손상이 많이 됐다. 어떻게 사람을 이지경으로 만들어 놨냐. 휠체어도 탈 수 없다. 회생 불가능’이라고 하셨다”며 “이 말을 듣고 충격으로 걸어나올 수가 없었다”고 말했다.
A씨는 18년 동안 운영한 호프집을 정리하고 새로운 가게 오픈을 2주 앞두고 있었던 것으로 알려졌다.
수원지검 평택지청은 중상해 혐의로 B씨를 구속기소했다. B씨는 “술에 취해 기억이 나지 않는다”고 진술했다. A씨 아내는 “징역형을 살더라도 나중에 가게로 찾아와 해코지할까봐 걱정된다”고 불안함을 토로했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
‘나이 많으니 제발’ 항의했지만… ‘사지마비’ 폭행 전말
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사