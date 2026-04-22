도널드 트럼프 미국 대통령은 ‘2주 휴전’ 만료 전날인 21일(현지시간) 이란 지도부와 협상 대표단이 통일된 협상안을 내놓을 때까지 휴전을 연장한다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 올린 성명에서 “이란 정부가 심각하게 분열돼 있다는 사실과 파키스탄의 요청에 기반해 이란의 지도부와 대표단이 통일된 제안을 내놓을 때까지 공격을 유보해달라는 요청을 받았다”고 전했다.
트럼프 대통령은 이어 이란 측의 제안이 제출되고, 논의가 어느 쪽으로든 종결될 때까지 휴전을 연장하겠다고 강조했다.
다만 트럼프 대통령은 대이란 해상봉쇄는 계속되며 그 외의 준비태세도 지속된다고 전했다.
트럼프 대통령은 전날 이란과의 2주 휴전이 미 동부시간 기준으로 22일 저녁까지라고 밝혔다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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트럼프 “이란 통일된 협상안 나올 때까지 휴전 연장”
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