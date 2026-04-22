이란 고위관리 “美, 장애물만 조성… 굴복 강요 협상은 거부”

지난 12일(현지시간) 이란 테헤란 혁명광장에 ‘호르무즈 해협은 여전히 ​​폐쇄되어 있다’고 적힌 대형 광고판 앞에서 한 여성이 이란 국기를 흔들고 있다. AFP연합

익명을 요구한 이란의 한 고위 관리는 “미국이 당면한 문제를 해결하려 노력하기는커녕, 매일 같이 새로운 장애물을 만들어내고 있다”고 비난했다.

최근 미국이 이란 상선을 나포하고 해상 봉쇄를 강화하는 데 대한 불만을 표출한 것이다.