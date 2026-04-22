韓 가계 원리금 부담 8분기째 감소…5년 만에 최저 수준
한국의 가계 소득 대비 대출 원리금 상환 부담이 8분기 연속 감소한 것으로 집계됐다.
22일 국제결제은행(BIS) 통계에 따르면 우리나라 가계 부문의 평균 소득 대비 빚 부담을 보여주는 총부채원리금상환비율(DSR)은 지난해 3분기 말 기준 11.3%로 조사됐다. 직전 분기(11.4%)보다 0.1%포인트 낮아졌다. 가계가 벌어들인 소득 100원 가운데 11원 가량을 대출 원리금 상환에 쓰고 있다는 의미다.
이는 코로나19 시기였던 2020년 4분기 말(11.3%)과 같은 수준으로, 약 5년 만의 최저치다.
한국의 가계 DSR은 2023년 3분기 말 12.3%로 관련 통계 작성 이후 최고치를 기록했다. 이후 8개 분기 연속 하락세를 이어가고 있다. 2024년 1분기부터 지난해 1분기까지는 분기마다 0.1~0.2%포인트씩 낮아졌고, 최근에도 완만한 하락 흐름이 이어지는 모습이다.
가계부채 총량은 여전히 높은 수준이지만 명목소득 증가, 분할상환 대출 확대 등이 복합적으로 작용하면서 상환 부담은 다소 완화된 것으로 풀이된다.
주요국과 비교하면 한국의 가계 DSR은 미국(7.9%), 영국(8.7%), 일본(7.4%)보다 높은 수준이다. 반면 노르웨이(20.8%), 호주(15.6%), 캐나다(13.9%), 네덜란드(12.9%) 보다는 낮았다. BIS 통계에 포함된 17개국 가운데서는 7위 수준으로 상위권에 속했다.
DSR 하락은 가계의 상환 여력이 일부 회복되고 있다는 신호로 해석된다. 특히 소득 증가 속도가 이자 부담 증가 속도를 앞지르기 시작했다는 점에서 소비 여력 개선에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 평가가 나온다.
다만 절대 수준만 놓고 보면 한국의 가계 DSR은 여전히 주요국 대비 높은 편이다. 가계가 소득의 10% 이상을 원리금 상환에 사용하고 있다는 점은 금리 변동이나 경기 둔화 충격에 여전히 취약할 수 있다는 뜻으로 분석된다. 자영업자나 다중채무자 등 취약 차주층의 부담은 평균보다 더 클 가능성이 높다.
향후 변수는 금리와 주택시장 흐름이다. 한국은행이 당분간 기준금리를 동결할 가능성이 거론되는 가운데, 향후 금리 인하 시점과 속도가 가계 상환 부담에 영향을 미칠 전망이다. 금리가 내려가면 기존 대출자의 이자 부담은 줄어들 수 있다. 반면 주택 거래 회복과 함께 신규 주택담보대출 수요가 늘 경우 전체 가계부채가 다시 증가하면서 DSR 하락 속도는 둔화될 수 있다.
정부의 가계대출 관리 정책도 영향을 미칠 전망이다. 최근 금융위원회가 가계부채 증가세를 안정적으로 관리하겠다며 금융권에 대출 관리를 강화하라고 주문한 만큼, 스트레스 DSR 같은 규제도 당분간 이어질 가능성이 크다. 돈을 빌릴 때 앞으로 금리가 더 오를 가능성까지 반영해 한도를 정하겠다는 뜻이다. 그만큼 무리한 대출은 어려워지고, 가계빚 급증세도 어느 정도 막을 수 있다. 다만 집을 사거나 전세자금을 마련해야 하는 실수요자 입장에서는 빌릴 수 있는 돈이 줄어 자금 마련 부담이 커질 가능성도 제기된다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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