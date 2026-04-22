한국 집값, 물가 상승 감안하면 1.7% 내렸다…14분기째 하락

국민일보 DB

국부동산원에 따르면 지난해 12월 기준 전국 집값 상위 20% 아파트 평균 가격은 13억4296만원, 하위 20% 아파트 평균 가격은 9292만원으로 집계됐다. 상위 20% 아파트 한 채를 사려면 하위 20% 아파트 14.5채를 팔아야 하는 셈이다.