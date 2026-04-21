[속보] 트럼프, 이란과 휴전 만료 전날 “훌륭한 합의하게 될 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지 시간) 네바다주 라스베이거스에서 열린 원탁회의 행사에서 발언하고 있다. AP뉴시스

트럼프 대통령은 “이란이 협상팀을 보낼 수밖에 없는 상황이다. 2차 종전 협상이 성사될 것”이라며 “