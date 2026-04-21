외국인 유학생 25만명시대 ‘외국인 위한 미디어 리터리시’ 책 출간
국내 외국인 유학생 25만명을 넘어선 시대. 한국사회의 전반적인 특징을 미디어를 통해 알 수 있는 미디어 리터러시 교재가 나왔다. 부산외국어대 신선종 윤희각 이영희 교수는 최근 외국인 유학생을 위한 ‘외국인을 위한 미디어로 보는 한국사회(박영사·사진)’를 출간했다.
책은 14가지 주제로 구성됐다. 유학생들이 가장 관심을 갖는 K팝과 K드라마, K무비를 비롯해 한국 생활 정착에 필요한 교통과 통신, 의료와 복지, 도시와 지역, 교육, 기업과 직장 등을 다룬다. 한국의 DNA와 가족, 경제성장, 세대 문제 등 사회 전반을 아우르며 한국을 쉽고 빠르게 이해할 수 있도록 했다. 기자 출신 교수 2명과 한국어 교육 전문가가 다년간의 수업 경험과 자료를 바탕으로 수차례 검수를 거쳐 고등 교육에 적합하게 구성했다.
각 주제에는 최신 뉴스, 드라마 클립, 전문가 분석 영상 사이트를 참고자료로 제시해 외국인 학습자가 실제 미디어를 통해 한국사회를 접할 수 있도록 했다. 외국인이 이해하기 어려운 한국 단어를 영어로 풀어낸 어휘 가이드도 마련했다. 저자들은 “유학생과 관광객, 한국 거주 외국인 모두를 위해 비교적 알기 쉽게 한국사회를 설명했다”며 “외국인 학습자뿐만 아니라 한국어와 한국사회를 가르치는 교수자에게도 유용할 것”이라고 말했다.
신은정 미션탐사부장 sej@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사