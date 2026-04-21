시사 전체기사

[속보] 파키스탄 “미·이란 모두 2차 휴전회담 개최 시사”

입력:2026-04-21 20:36
수정:2026-04-21 20:49
공유하기
글자 크기 조정
21일(현지 시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 미국과 이란 간 2차 종전 협상을 앞두고 경찰관들이 협상장 주변 도로를 통제하고 있다. AP뉴시스

파키스탄 측이 미국과 이란 모두 이슬라마바드에서 2차 휴전 협상을 개최할 것이라는 신호를 보냈다고 밝혔다.

21일(현지시간) AP통신에 따르면 파키스탄 정부 관계자 2명은 미국과 이란이 이슬라마바드에서 추가 휴전 회담을 추진하고 있다고 밝혔다.

이들은 최고 협상가로 J.D. 밴스 미국 부통령과 모하마드 바게르 칼리바프 이란 국회의장이 22일 새벽 이슬라마바드에 도착해 협상단을 이끌 예정이라는 확인을 받았다고 AP통신에 밝혔다.

다만 이는 양국이 공식적으로 회담 일정을 밝히지 않은 상황에서 나온 발언이다. 앞서 이란 국영TV는 이슬라마바드에 어떤 이란 당국자도 가지 않았다고 부인한 바 있다.

파키스탄 정부 관계자들은 기자들에게 브리핑할 권한이 없다는 이유로 익명을 조건으로 이같이 말했다.

한편 미국과 이란의 2주 간의 휴전은 22일 종료될 예정이다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1150
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“기회 주면 재복무”…징역 1년 6개월 구형, 송민호의 사죄
주민등록 등본 재혼사실 알 수 없게 바뀐다
진주 CU 물류센터 사고 이틀째…화물연대 총집결·갈등 확산
경찰, 방시혁 하이브 의장에 구속영장 신청
모텔서 필로폰 투약한 20대 덜미…텔레그램으로 구입
“코스피 최대 8500 간다”… JP모건 등 한국 투자 보고서
공정위 ‘동일인 결론’ D-10… 쿠팡 ‘총수’ 김범석 되나
“감기약 싸다” 카트에 수북… 소셜미디어선 ‘환각 효과 공유 좀’
국민일보 신문구독