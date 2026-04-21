영등포구, 올림픽대로 전광판에 장애인 작가 작품 전시
서울 영등포구가 발달장애인 예비작가 10명의 그림 작품을 올림픽대로 여의도~노량진 구간 대형 LED 전광판 6기에 지난 20일부터 선보이고 있다고 21일 밝혔다. 전시 기간은 오는 24일까지다.
시민들은 이번 전시로 출퇴근과 같은 일상적인 이동 과정에서 자연스럽게 발달장애인 예비작가들의 작품을 접할 수 있게 됐다. 영등포구는 이를 통해 장애인 문화예술에 대한 긍정적 인식이 확산할 수 있을 것으로 본다.
예비작가들은 서울시립영등포장애인복지관의 발달장애인 문화예술가 양성 과정 ‘앗뜨’를 수강했다. 영등포구 장애인복지과장은 “발달장애인들이 문화예술 역량을 강화하고 지역사회 내 문화 접근성이 확대될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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