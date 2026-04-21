‘살목지’ 젠지 공포 열풍…“한국적 호러” ‘기리고’가 잇는다
공포 영화 ‘살목지’가 젠지 세대를 중심으로 흥행 돌풍을 일으킨 가운데 넷플릭스 시리즈 ‘기리고’가 그 열기를 이어간다.
‘살목지’는 지난 8일 개봉 이래 2주 연속 박스오피스 1위를 지키며 흥행 질주 중이다. 실제 온라인상에서 유명했던 공포 스팟을 무대로 쉴 새 없이 도파민을 자극하는 연출을 선보여 신선한 재미를 추구하는 젠지 세대의 취향을 저격했다. 연령별 예매 분포를 보면 20대 비율이 40%에 육박할 정도로 압도적이다.
오는 24일 공개되는 넷플릭스 시리즈 ‘기리고’가 젠지 세대의 공포물 열풍을 잇는다. 작품은 소원을 이뤄주는 스마트폰 앱 ‘기리고’의 저주로 인해 24시간 후 죽음이 예고된 고등학생들이 저주를 피해 살아남고자 고군분투하는 이야기다. 학창 시절 겪는 우정과 사랑, 시기, 질투 등의 감정이 공포의 근원이 되는 설정과 스마트폰 앱이라는 일상적 소재를 통해 현실감 있는 공포감을 자아낸다.
‘킹덤 2’의 B감독, ‘무빙’의 공동 연출을 거쳐 ‘기리고’로 메인 연출 데뷔를 한 박윤서 감독은 21일 간담회에서 “호러 장르 특성상 비현실적인 상황으로 이야기가 시작되지만 최대한 현실과 맞닿게 표현해 몰입감을 높이고자 신경을 썼다”고 설명했다. 이어 “전통적인 호러뿐 아니라 오컬트, 액션, 학원물 등 다양한 장르적 요소가 어우러져 지루하지 않게 보실 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
전소영, 강미나, 백선호, 현우석, 이효제 등 신예들이 대거 출연했다. 앞서 ‘지금 우리 학교는’ ‘스위트홈’ 등으로 신인 등용문 역할을 해 온 넷플릭스의 제작 경향이 반영됐다. 박 감독은 “신인 배우 캐스팅을 먼저 제의했는데 넷플릭스가 흔쾌히 받아들여 줘 감사했다”며 “작품이 잘 돼서 시즌제로 자리 잡아 좋은 신인을 계속 배출할 수 있으면 좋겠다”고 말했다.
한국형 공포물이 글로벌 시청자에게도 통할지가 관건이다. 박 감독은 “글로벌 시청자를 고려하기보다 한국적인 것을 더 보여주려고 노력했다. 그런 부분이 오히려 신선하게 다가갈 것으로 생각했다”면서 “정통 호러 위에 한국적 오컬트를 믹스한 새로운 방식을 취했다. 8부작의 서사를 꽉 채워 놨으니 끝까지 재미있게 봐주시면 좋겠다”고 말했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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