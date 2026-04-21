경찰 조사 대기 중 사망한 피의자…텀블러서 독극물 검출
특수협박 혐의로 체포된 20대 여성 피의자가 경찰 조사를 앞두고 호흡 곤란 증상을 보이다 숨진 사건과 관련해, 피의자의 소지품에서 독극물 성분이 검출된 것으로 확인됐다.
21일 광주 동부경찰서에 따르면 국립과학수사연구원은 숨진 20대 여성 A씨가 지니고 있던 텀블러에서 청산염(청산가리) 성분이 검출됐다는 1차 감정 결과를 이날 오후 구두로 통보했다.
다만 현재까지 A씨에 대한 부검 결과와 정확한 사인은 확인되지 않은 상태다. 체내 조직이나 장기에서의 청산염 검출 여부도 아직 밝혀지지 않았다고 경찰은 설명했다.
A씨는 지난 18일 오후 5시쯤 광주 동구 계림동의 한 아파트 지하주차장에서 이별을 요구하는 전 연인을 흉기로 위협한 혐의로 현행범 체포됐다.
이후 경찰서 피의자 대기실에서 조사를 기다리던 중, 가방에 있던 약을 꺼내 복용한 뒤 호흡곤란 증세를 보였고 병원으로 이송됐지만 결국 숨졌다.
경찰서 내 피의자 대기실에서 수갑을 찬 상태로 조사를 기다리던 A씨는 자기 가방에서 약봉지에 담긴 상태의 조제된 약을 꺼내 먹은 뒤 호흡곤란 증상을 보였으며 병원으로 옮겨졌으나 당일 사망했다.
지병을 앓고 있던 A씨는 경찰 조사를 앞두고 “암 환자여서 약을 먹어야 한다”는 취지로 말한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨가 청산염을 직접 복용했을 가능성을 염두에 두고 정확한 사인을 규명하는 한편, 피의자 관리 과정에서의 절차상 문제 여부에 대해서도 감찰에 착수했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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