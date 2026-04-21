정청래, 통영서 김남국에 “이래 갖고 공천받겠어?” 농담

“여기서 쓰러지면 공천을 주는 건가요”라고 웃으며 받아쳤다.

정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 21일 경남 통영 욕지도를 찾아 고구마 재배 농가에서 민생 체험을 했다.정 대표는 문정복·박지원·박규환 최고위원, 강준현 수석대변인, 김남국 대변인 등과 함께 고구마 순을 밭에 심는 작업을 했다.정 대표는 경기 안산갑 국회의원 보궐선거에 출마한 김 대변인이 고구마를 심는 모습을 지켜보다가 “시원치 않은데, 이래 갖고 공천받겠어?”라고 농담을 건넸다. 이에 김 대변인은둘의 대화는 경기권 국회의원 재보선 출마를 희망하는 김용 전 민주연구원 부원장이 김 대변인에 견제구를 던진 상황에서 나왔다. 이재명 대통령 측근인 김 전 부원장은 이날 라디오 인터뷰에서 김 대변인을 겨냥해 “지난번에 전략 공천을 한번 받았었기 때문에 또 받는 것이 특혜라는 얘기가 많이 있다”고 언급했다. 그러면서 자신의 출마 희망 지역으로 안산갑이나 경기 하남갑 등을 거론했다.이와 관련 정 대표는 ‘김 대변인을 또 전략 공천하는 것은 특혜’라는 김용 전 부원장의 발언에 대한 의견을 묻자 “노 코멘트하겠다”고 말했다.경남 민심과 관련해선 “(경남 지역은) 무당층이 다른 지역보다는 좀 많은 것으로 제가 파악하고 있다”고 설명했다. 이어 “경남 선거를 분석해봤을 때 대체로 민주당이 약간 우세 정도인 것 같다”며 “부·울·경(부산·울산·경남) 중에서 민주당이 가장 집중해야 할 지역이 경남”이라고 강조했다.정 대표는 작업을 끝내고 도서민의 생활 여건을 개선하기 위한 주민 간담회를 열었다. 주민은 정 대표에게 부족한 수자원 문제 해결, 관광 모노레일 조기 운행 등을 요청했다.통영=천양우 기자, 김혜원 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지