정청래, 통영서 김남국에 “이래 갖고 공천받겠어?” 농담
정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 21일 경남 통영 욕지도를 찾아 고구마 재배 농가에서 민생 체험을 했다.
정 대표는 문정복·박지원·박규환 최고위원, 강준현 수석대변인, 김남국 대변인 등과 함께 고구마 순을 밭에 심는 작업을 했다.
정 대표는 경기 안산갑 국회의원 보궐선거에 출마한 김 대변인이 고구마를 심는 모습을 지켜보다가 “시원치 않은데, 이래 갖고 공천받겠어?”라고 농담을 건넸다. 이에 김 대변인은 “여기서 쓰러지면 공천을 주는 건가요”라고 웃으며 받아쳤다.
둘의 대화는 경기권 국회의원 재보선 출마를 희망하는 김용 전 민주연구원 부원장이 김 대변인에 견제구를 던진 상황에서 나왔다. 이재명 대통령 측근인 김 전 부원장은 이날 라디오 인터뷰에서 김 대변인을 겨냥해 “지난번에 전략 공천을 한번 받았었기 때문에 또 받는 것이 특혜라는 얘기가 많이 있다”고 언급했다. 그러면서 자신의 출마 희망 지역으로 안산갑이나 경기 하남갑 등을 거론했다.
이와 관련 정 대표는 ‘김 대변인을 또 전략 공천하는 것은 특혜’라는 김용 전 부원장의 발언에 대한 의견을 묻자 “노 코멘트하겠다”고 말했다.
경남 민심과 관련해선 “(경남 지역은) 무당층이 다른 지역보다는 좀 많은 것으로 제가 파악하고 있다”고 설명했다. 이어 “경남 선거를 분석해봤을 때 대체로 민주당이 약간 우세 정도인 것 같다”며 “부·울·경(부산·울산·경남) 중에서 민주당이 가장 집중해야 할 지역이 경남”이라고 강조했다.
정 대표는 작업을 끝내고 도서민의 생활 여건을 개선하기 위한 주민 간담회를 열었다. 주민은 정 대표에게 부족한 수자원 문제 해결, 관광 모노레일 조기 운행 등을 요청했다.
통영=천양우 기자, 김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
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