부산교육청 공무원 시험 경쟁률 하락…12.2대 1
선발 144명에 1753명 지원…경쟁률 하락
교육행정 15.1대 1 최고…직렬별 편차 뚜렷
여성 지원자 68%…20대 이하 비중 최대
부산시교육청이 올해 지방공무원 임용시험에서 평균 12.2대 1의 경쟁률을 기록했다. 선발 인원은 늘었지만, 지원자가 소폭 감소하면서 경쟁률은 지난해보다 낮아졌다.
부산교육청은 ‘2026년도 지방공무원 임용시험’ 원서 접수 결과 144명 선발에 1753명이 지원했다고 21일 밝혔다.
올해는 선발 인원이 지난해보다 27명 늘었지만, 지원자 수는 21명 줄어 평균 경쟁률은 지난해 15.2대 1에서 다소 하락했다.
직렬별로는 교육행정 9급(일반)이 15.1대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다. 이어 사서 9급 14.1대 1, 기록연구사 12대 1, 간호 8급 11대 1 순이었다. 전산 9급은 8.8대 1, 시설관리 9급은 7.9대 1, 시설 9급(건축)은 8.3대 1, 보건 9급은 5대 1, 공업 9급(일반기계)은 4.5대 1을 기록했다.
저소득층과 장애인 등 사회적 약자를 위한 구분 모집에서는 교육행정 9급(저소득) 11대 1, 교육행정 9급(장애인) 3.3대 1, 사서 9급(장애인) 1대 1로 집계됐다.
지원자는 여성 비중이 68.7%로 남성(31.3%)보다 두 배 이상 많았다. 연령대별로는 20대 이하가 46.2%로 가장 많았고 30대 36.6%, 40대 14.5%, 50대 이상 2.7% 순으로 나타났다.
부산교육청은 다음 달 29일 필기시험 장소를 공고하고 이어 6월 20일 필기시험을 시행할 예정이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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