12만본 철쭉 물결…하남 미사한강공원 철쭉동산 인기
경기 하남 미사한강공원 철쭉동산이 12만본의 꽃물결로 ‘봄 나들이 명소’로 떠오르고 있다.
하남시는 미사한강공원 2호 전망대 일대가 최근 선홍빛 철쭉이 만개하며 장관을 이루고 있다고 21일 밝혔다.
약 1만1000㎡ 부지를 가득 채운 영산홍은 잎보다 꽃이 먼저 피는 특성으로 빈틈없는 붉은 풍경을 연출해 방문객들의 시선을 사로잡는다. 이 같은 풍경은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 빠르게 확산되며 ‘인생 사진 명소’로 입소문을 탔다.
꽃길 어디에서나 사진 촬영이 가능할 만큼 촘촘히 식재된 철쭉은 마치 꽃의 바다 한가운데에 서 있는 듯한 몰입감을 선사한다.
접근성과 체험 요소도 인기 요인으로 꼽힌다. 선동IC 인근에 위치해 이동이 편리하고, 공원 내 ‘숲속 놀이터’와 ‘숲속 도서관’은 가족 단위 방문객에게 휴식 공간을 제공한다. 아이들은 자연 속에서 뛰어놀고, 어른들은 그늘 아래서 여유를 즐길 수 있다.
또한 공원 1호부터 5호까지 이어지는 산책로는 한강변 풍경과 어우러져 또 다른 매력을 더한다. 특히 2호 전망대 ‘미사강변마루’에서는 붉은 철쭉 너머로 한강과 검단산, 아차산 능선이 펼쳐져 방문객들에게 여유로운 휴식을 선사한다.
주차 편의성도 강점이다. 공원 내 공영주차장은 2시간까지 무료로 이용할 수 있어 짧은 방문에도 부담 없이 꽃놀이를 즐길 수 있다.
시 관계자는 “도심 속에서도 계절의 변화를 온전히 느낄 수 있는 공간”이라며 “앞으로도 미사한강1호공원 수국정원, 미사한강5호공원 황톳길, 구산숲 등과 연계해 녹색 인프라를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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