괴물 말컹의 공중제비가 돌아왔다…울산, 선두 추격 고삐

울산HD의 말컹이 지난 19일 울산문수축구경기장에서 열린 광주FC와의 경기에서 멀티골을 넣은 후 공중제비 세리머니를 하고 있다. 한국프로축구연맹 제공

전반 27분

골문 앞에서 상대 수비수와의 몸싸움을 가볍게 이겨내고 골망을 흔들었다. 후반 9분에는 거침없는 돌파로 페널티킥을 얻어냈고, 이를 직접 마무리해 멀티골을 완성했다. 이날 말컹은 전매특허 공중제비 세리머니로 ‘괴물 골잡이’의 귀환을 알렸다.

울산HD의 말컹이 지난 19일 울산문수축구경기장에서 열린 광주FC와의 경기에서 상대 수비수와 경합하고 있다. 한국프로축구연맹 제공