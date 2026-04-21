연천군·철도공단 ‘구읍건널목 재통행’ 공동 추진
구읍과선교 설치 비용 분담 합의
연천군 25%·철도공단 75% 분담
경기 연천군 구읍건널목 재통행을 위한 구읍과선교 설치 사업이 비용 분담 합의로 본격 추진될 전망이다.
경기 연천군은 21일 군청 대회의실에서 국민권익위원회 주재로 ‘구읍건널목 재통행을 위한 구읍과선교 설치’ 집단민원 현장 조정 회의를 열고 사업 추진의 핵심 쟁점이던 비용 분담 문제를 해결했다고 밝혔다.
이번 조정안에 따라 구읍과선교 설치 사업은 연천군과 국가철도공단이 공동으로 추진하며, 총사업비는 국가철도공단이 75%, 연천군이 25%를 부담하기로 합의됐다.
그동안 사업의 가장 큰 걸림돌로 지적돼 온 재원 분담 문제가 해소되면서 사업 추진에 속도가 붙을 전망이다.
이날 회의에는 구읍건널목 개통추진위원회 대표 등 민원 신청인과 국가철도공단 수도권본부장, 연천군수 권한대행 박종일 부군수, 지역 주민 50여명이 참석했다. 참석자들은 회의에 앞서 구읍건널목 현장을 방문해 과선교 추진 경과에 대한 설명을 들었다.
연천군 관계자는 국민권익위원회의 중재로 이해관계자 간 합의가 이뤄진 만큼 향후 국가철도공단과 긴밀히 협력해 사업을 신속히 추진할 계획이라고 밝혔다.
박종일 부군수는 “이번 조정안을 계기로 오랜 기간 제기된 주민 민원이 해결의 실마리를 찾았다”며 “국가철도공단과 협력해 과선교 설치를 조속히 추진하겠다”고 말했다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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