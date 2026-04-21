“韓 부채비율 상당한 증가” IMF 지적에 박홍근 “과대 전망 많아”
국제통화기금(IMF)이 2031년 한국의 국내총생산(GDP) 대비 국가부채 비율을 63.1%로 전망한 것을 두고 박홍근 기획예산처 장관이 21일 “과대 전망된 경우가 많았다. 재정의 선순환 체계를 갖추는 것이 중요하다”고 밝혔다.
박 장관은 이날 세종청사에서 출입기자 간담회를 열고 “한국의 부채비율은 주요국에 비교해 낮은 수준”이라며 이같이 말했다.
박 장관은 “전망치는 경제 여건과 재정 상황, 대응 노력, 시점 등에 따라 달라진다”며 “코로나19 시기인 2021년 IMF가 2024년 부채비율을 61.5%로 예상했지만, 실제는 49.7%였다”고 말했다.
IMF가 최근 재정모니터 4월호에서 한국과 벨기에 부채 비율의 상당한 증가가 예상되는 국가로 지목한 것을 두고는 “증가 속도는 여러 측면에서 철저히 관리하고 있다”고 설명했다.
박 장관은 “올해 예산안에서 역대 최대인 27조원 규모의 지출 구조조정을 했고, 내년도 예산안과 관련해 올해는 처음으로 의무지출 구조조정도 시작했다”며 “엄격한 재정 관리를 하고 있다”고 말했다.
이어 박 장관은 “재정 운용에는 ‘때’가 있다”며 “능동적으로 투자하고 대응하느냐에 따라 잠재성장률이 달라질 수밖에 없고, 이 시점에 제대로 투자해 성장률을 제고하기 위해 노력해야 한다”고 말했다.
박 장관은 “스웨덴과 네덜란드처럼 성장률을 높여 GDP를 키우고 부채비율을 낮춘 사례가 있다”며 “재정 투자를 통해 경제성장을 촉발하고 세원을 확충하는 선순환 구조를 만드는 것이 국가적 책무”라고 설명했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사