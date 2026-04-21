트럼프 꼭두각시 우려 높인 케빈 워시 “대통령이 연준 독립성 위협 안했다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 지명한 미 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장 후보 케빈 워시가 20일(현지시간) 대통령을 비롯한 선출직 공직자들의 금리 관련 발언이 통화정책 독립성을 위협하지 않는다는 입장을 밝혔다. 이는 트럼프의 금리 인하 압박이 연준 독립성을 훼손한다는 연준 안팎에서 제기된 지적과 엇갈리는 것으로, 일각에서는 워시의 ‘꼭두각시 의장’ 가능성을 우려하는 시각도 나온다.
로이터통신은 이날 워시 후보자가 상원 은행위원회 인사청문회를 하루 앞두고 사전 제출한 발언문에서 “통화정책 수행이 엄격한 독립성을 유지하도록 하는 데 전념하고 있다”고 밝혔다고 보도했다. 워시는 “연준의 권한 범위 내에 있는 비통화정책 사안에 관해서는 행정부 및 의회와 협력하는 데 동등하게 전념하고 있다”고 덧붙였다.
그는 연준 독립성에 대해 “통화정책의 운영에 있어서는 최고 수준에 있는 상황”이라고 평가하면서도 “이 같은 수준의 독립성이 의회가 임무를 부여한 모든 기능으로까지 확장되지는 않는다”고 말했다. 미 중앙은행의 핵심 업무인 통화정책을 제외한 은행 감독, 금융결제 시스템 감독 등 다른 업무는 통화정책 수준의 독립성이 보장되지는 않는다는 입장으로 풀이된다.
워시 후보자는 또 “대통령이나 상원의원, 하원의원 등 선출직 공직자들이 금리에 대한 견해를 밝히는 것이 통화정책 운영 독립성을 특별히 위협한다고 보지 않는다”며 “연준의 독립성이 가장 위협받는 것은 권한도 전문성도 없는 재정·사회 정책 영역을 넘볼 때”라고 강조했다.
이 같은 발언은 트럼프가 금리 인하 필요성을 강조하며 연준을 압박하고, 이에 따라 중앙은행의 정책 자율성이 훼손될 수 있다는 비판이 제기되는 가운데 나왔다. 트럼프는 제롬 파월 연준 의장을 공개 비판하며 해임 가능성까지 거론한 데다, 미 법무부가 연준 청사 개보수 비용을 둘러싼 수사를 진행하면서 독립성 논쟁도 격화된 상태다.
블룸버그통신은 “이번 청문회는 최근 수십 년 사이 가장 정치적 긴장이 높은 상황에서 열릴 전망”이라며 “엘리자베스 워런 상원 은행위원회 민주당 간사 등 일부 민주당 의원들은 워시가 연준 의장으로 취임할 경우 트럼프의 꼭두각시가 돼 통화정책 독립성이 훼손될 것이라고 우려하고 있다”고 전했다. 워렌 의원은 지난 2월 워시에게 서한을 보내 트럼프의 지명 과정에서 충성 서약 요구가 있었는지 여부를 질의한 바 있다.
워시가 인사청문회를 앞두고 제출한 재산 내역 신고서 내용이 불투명한 점도 쟁점으로 떠오르고 있다. 워시는 청문회를 앞두고 최소 2억 달러(약 2900억원) 규모의 자산을 신고했지만, 투자 펀드의 구체적 내역이 공개되지 않아 민주당 의원들의 비판을 받고 있다.
청문회와 별개로 인준 표결이 지연될 가능성도 제기된다. 미 법무부가 연준 청사 개보수 비용 과다 지출 의혹과 관련해 파월 의장을 겨냥한 수사를 이어가는 가운데, 상원은행위 소속 톰 틸리스 공화당 의원은 해당 수사가 마무리될 때까지 워시 후보자 인준에 반대하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.
전체 24명으로 구성된 상원은행위는 현재 공화당 13명, 민주당 11명 구도다. 민주당 의원 전원과 공화당 의원 1명 이상이 반대 의견을 보이면 인준안이 상임위 문턱을 넘을 수 없다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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