매출은 늘었는데 적자라니…에어부산, 1분기 무슨 일이?

매출 2577억원 3.3% 증가에도 영익 감소

정비·운항비 증가로 영업이익 24% 줄어

환율 상승 영향에 순이익 적자 전환

에어부산 정비사들이 지난 10월 1일 새로 도입한 항공기를 점검하고 있다. /에어부산 제공

에어부산이 올해 1분기(1~3월) 매출 증가에도 불구하고 비용 부담과 환율 영향으로 순손실을 기록하며 수익성이 악화됐다.



에어부산은 1분기 매출 2577억원, 영업이익 304억원을 기록했다고 21일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 3.3% 증가했지만 영업이익은 24.2% 감소했다. 당기순이익은 161억원 손실로 적자 전환했다.



에어부산의 2026년 1분기 실적 (단위 : 억원)/에어부산 제공

매출 증가는 기재 도입 확대에 따른 공급 증가와 일본 나가사키, 중국 샤먼 등 부정기 노선 운항 확대에 따른 수요 회복이 영향을 미친 것으로 분석된다.



반면 사업량 확대에 따른 정비비와 운항비용 등 영업비용 증가로 수익성은 둔화됐다. 다만 영업이익률은 11.8%를 유지하며 흑자 기조는 이어갔다.



순이익이 적자로 돌아선 것은 환율 상승에 따른 외화환산손실 영향이 컸다. 항공업 특성상 달러 기반 비용 비중이 높은 구조가 실적에 부담으로 작용한 것으로 보인다.



2분기 전망도 녹록지 않다. 중동 정세 불안에 따른 유가 상승과 환율 변동성이 지속되며 비용 부담이 이어질 것으로 예상된다.



에어부산은 일본 등 수요가 안정적인 노선을 중심으로 공급을 탄력적으로 운영하고 대만 등 해외 시장 점유율 확대에 나설 계획이다. 이와 함께 시즈오카, 다카마쓰, 황산 등 신규 노선을 확대해 노선 포트폴리오를 다변화한다는 방침이다.



에어부산 관계자는 “비상경영 체제를 유지하며 비용 절감과 운영 효율화에 집중해 수익성 방어와 재무 안정성 확보에 주력할 계획”이라고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 902 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 에어부산이 올해 1분기(1~3월) 매출 증가에도 불구하고 비용 부담과 환율 영향으로 순손실을 기록하며 수익성이 악화됐다.에어부산은 1분기 매출 2577억원, 영업이익 304억원을 기록했다고 21일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 3.3% 증가했지만 영업이익은 24.2% 감소했다. 당기순이익은 161억원 손실로 적자 전환했다.매출 증가는 기재 도입 확대에 따른 공급 증가와 일본 나가사키, 중국 샤먼 등 부정기 노선 운항 확대에 따른 수요 회복이 영향을 미친 것으로 분석된다.반면 사업량 확대에 따른 정비비와 운항비용 등 영업비용 증가로 수익성은 둔화됐다. 다만 영업이익률은 11.8%를 유지하며 흑자 기조는 이어갔다.순이익이 적자로 돌아선 것은 환율 상승에 따른 외화환산손실 영향이 컸다. 항공업 특성상 달러 기반 비용 비중이 높은 구조가 실적에 부담으로 작용한 것으로 보인다.2분기 전망도 녹록지 않다. 중동 정세 불안에 따른 유가 상승과 환율 변동성이 지속되며 비용 부담이 이어질 것으로 예상된다.에어부산은 일본 등 수요가 안정적인 노선을 중심으로 공급을 탄력적으로 운영하고 대만 등 해외 시장 점유율 확대에 나설 계획이다. 이와 함께 시즈오카, 다카마쓰, 황산 등 신규 노선을 확대해 노선 포트폴리오를 다변화한다는 방침이다.에어부산 관계자는 “비상경영 체제를 유지하며 비용 절감과 운영 효율화에 집중해 수익성 방어와 재무 안정성 확보에 주력할 계획”이라고 밝혔다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지