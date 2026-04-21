창립 25주년 맞은 남부발전…부산 첫 점자동화책 봉사
부산 최초 점자동화책 제작 봉사
정보격차 해소 위한 나눔 실천
밀알복지재단 협력·후원금 전달
한국남부발전이 창립 25주년을 맞아 시청각장애인을 위한 맞춤형 봉사활동을 펼쳤다.
남부발전은 21일 직원들이 참여하는 점자 동화책 제작 봉사활동을 실시하고 밀알복지재단 부산지부에 후원금을 전달했다고 밝혔다. 시청각장애인을 위한 직원 참여형 봉사활동은 부산 지역에서 처음 시도된 사례다.
이날 봉사에는 직원 20명이 참여해 시청각장애인의 정보 접근성 향상과 지식 격차 해소를 돕는 점자 동화책을 직접 제작했다. 제작에 앞서 밀알복지재단이 진행한 장애 인식 개선 교육을 통해 시청각 장애에 대한 이해를 높이는 시간도 가졌다.
시청각 장애는 시각과 청각 기능이 동시에 손상되는 중증 장애로, 의사소통과 정보 접근에 큰 제약이 따른다. 특히 전문 인력과 지원 시설이 부족해 복지 사각지대에 놓이는 경우가 많다.
남부발전은 이러한 여건을 고려해 시청각장애인의 생활 여건 개선과 자립 지원을 위해 이번 사업을 기획했다.
남부발전은 그동안 장애인 자립을 지원하는 ‘굿사이클링 캠페인’을 비롯해 일자리 창출 사업, 김장김치 나눔 등 다양한 사회공헌 활동을 이어왔다.
서성재 남부발전 기술안전부사장은 “직원들이 직접 참여해 복지 사각지대에 놓인 이웃을 이해하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 지역사회 복지 향상을 위한 사회공헌 활동을 지속하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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