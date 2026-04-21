광주 찾은 우원식 “국힘, 개헌안 반대할 이유 전혀 없어”
국립5·18민주묘지 찾아 참배
개헌안, 의원 ‘자유 투표’ 제안
국힘 이정현 “표결, 자유롭게”
21일 광주를 방문한 우원식 국회의장이 5·18 정신 헌법 전문 수록을 강조하면서, 개헌안 반대를 당론으로 채택한 국민의힘에 유감을 표명했다.
우 의장은 이날 오후 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 참배한 데 이어 최근 복원을 마치고 정식 개관을 앞둔 광주 동구 옛 전남도청을 찾아 5·18 정신 헌법 전문 수록을 강조했다.
우 의장은 “그동안 국민의힘을 비롯한 모든 정치세력이 5·18민주묘지에 와서 (5·18 정신 헌법 전문 수록을) 약속하지 않았느냐”며 “이제는 약속의 시간이 아니라 실천의 시간이다. 어째서 당론으로 반대하는가”라고 되물었다.
이어 그는 국민의힘 이정현 전남광주통합특별시장 예비후보에게 “국민의힘 의원들이 자유의사에 따라 투표할 수 있도록 해야 하는 것이 옳다고 생각하는데 어떠한가”라며 “함께 내란의 시대를 끝내고 민주의 시대로, 세계 속의 자랑스러운 대한민국으로 나아가자”고 제안했다.
우 의장은 또 “아무리 생각해도 국민의힘이 반대할 이유가 전혀 없다”며 “자유투표를 할 수 있도록 하면 통과시키 수 있다고 본다. 개헌을 39년 만에 국회 안에서 투표하는데 그걸 의원들이 자유와 양심에 따라 투표하지 못하게 한다면 말이 안되는 일”이라고 강조했다.
아울러 우 의장은 “복원된 전남도청 모습이 정말 뜻깊고 당시의 치열함, 처참함, 단호함, 분노가 그대로 새겨져 있어서 가슴이 아주 먹먹하다”며 “5·18 정신이 헌법 전문에 당당하게 새겨지는 그날을 기대한다”고 덧붙였다.
우 의장의 제안에 국민의힘 이정현 전남광주특별시장 예비후보는 같은 날 입장문을 내고 “국회 표결에 있어 자율투표를 제안한다”며 “그리고 제 개인적인 입장은 분명하다. 저는 오래전부터 5·18 정신의 헌법 전문 수록에 찬성해 왔다”고 화답했다. 이어 “표결은 자유롭게, 판단은 양심에 따라, 결론은 국민 통합으로, 역사를 헌법에 담는 일은 과거를 나누기 위한 것이 아니라 미래를 함께 가기 위한 약속이어야 한다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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