계엄령에 대한 시민의 저항을 예술로…박다인 개인전 ‘소금의 기도’
22일 서울 인사동 코트갤러리 개막
서울 종로구 인사동 코트갤러리에서 22일 박다인(43)씨 개인전 ‘소금의 기도’가 개막한다.
전시에서는 2024년 12월 계엄령이 남긴 집단적 트라우마를 응시하는 수행적 회화 ‘소금을 치다’ 시리즈 40여 점과 3개의 퍼포먼스 영상을 선보인다.
작가는 “전시는 권력의 맹목적 폭력에 유린당한 ‘헌법적 삶’의 파편들을 맨발로 수습하는 고독하고도 지난한 순례의 기록을 담은 미학적 도정”이라며 “정당성이라는 윤리적 자본이 소진된 21세기, 법에 대한 이상과 신뢰가 파열된 자리에서 헌법적 원형에 내재된 태초의 믿음을 복원하려는 시도”라고 밝혔다.
작가는 퍼포먼스 영상에서 계엄령이 남긴 폭력적 상흔 위에 총알이 아닌 소금을 던진다. 소금은 인류 문명사에서 부정한 것을 몰아내는 성수(Holy Water)인 동시에, 상처를 쓰리게 후벼 파는 고통의 매질을 의미한다. 또 소금을 던지는 행위는 무력한 시민의 몸이 국가 권력의 오만함에 대항하는 가장 낮은 행위이자 헌법 정신을 깨우는 정화의 세례이기도 하다.
이 소금치기 퍼포먼스로 그려낸 수행적 회화 시리즈가 ‘소금의 기도’이다. 소금이 지나간 흔적은 인위적인 선을 거부하고, 먹과 물의 소용돌이에서 기화되며 고유한 궤적을 남긴다. 작가는 이를 ‘기도의 지도’라 명명한다.
작가는 서울대 법대를 졸업한 뒤 도쿄예술대학교에서 석사과정을 하면서 본격적으로 미술을 공부했으며 현재 런던대학교에서 박사과정을 이수하고 있다.
한편 개막일인 22일 오후 6시 퍼포먼스에 이어 폐막일인 5월 1일 오후 4시에도 폐막 퍼포먼스가 예정돼 있다.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
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