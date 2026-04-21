부산문화회관 감사 75% 이행…채용·복무 부적정 여전
44건 중 33건 완료…25% 미이행
채용·겸직·복무 관리 부적정 반복 지적
부산시 감사위원회가 부산문화회관 특정감사 지적사항에 대한 이행 실태를 점검한 결과 전체의 75%는 조치가 완료됐지만 일부 인사·복무 관련 문제는 여전히 개선이 진행 중인 것으로 나타났다.
부산시 감사위원회는 지난 1월 부산문화회관을 대상으로 특정감사 처분 요구사항 이행 여부를 점검한 결과 본처분 44건 가운데 33건이 완료되고 11건은 추진 중이라고 21일 밝혔다.
앞서 시는 지난해 1월 특정감사를 통해 채용, 복무, 계약 등 전반적인 기관 운영에서 총 44건의 지적사항을 적발하고 징계와 시정, 개선 등의 조치를 요구한 바 있다.
이행 결과를 보면 출장여비 부정 수령 등 재정상 조치 933만원은 전액 회수됐고, 징계·경고·주의 등 신분상 처분도 모두 완료됐다. 조례·지침 개정 등 제도 개선과 복무관리시스템 도입 등 일부 과제는 현재 추진 중이다.
다만 채용과 인사, 예술단 운영 과정에서의 부적정 사례는 반복적으로 지적됐다. 대표이사 공석 기간 권한 없는 인사가 승진 임용을 처리하거나, 예술단 단원 채용과 외부 공연 출연 관리, 겸직 활동 관리 등이 미흡했던 것으로 나타났다.
또 타 단체 공연 출연 과정에서 복무 규정을 위반하거나, 출장여비를 부정 수령하는 등 복무 관리 전반의 허점도 드러났다.
시 감사위는 이행실태 감사 과정에서도 추가로 징계 요구 1건과 기관장 경고 1건을 통보했다. 징계 대상은 승진 제한 규정을 적용하지 않는 등 인사 처리 과정의 부적정이 확인된 사례다.
감사위는 “미조치나 방치된 사항은 없지만 일부는 행정 절차가 진행 중”이라며 “제도 개선과 시스템 도입이 완료될 때까지 지속적으로 점검할 계획”이라고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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