오타니의 마구, 올해도 KBO 흔든다…스위퍼 전성시대
변형 슬라이더 구종 중 하나인 ‘스위퍼’가 올해도 KBO리그 투수들 사이에서 유행하며 전성시대를 이어가고 있다. 최근 수년간 스위퍼를 잘 활용하는 투수가 승승장구하던 흐름도 반복될 조짐이다.
스위퍼는 ‘야구 천재’ 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 일본 대표팀으로 뛴 2023 월드베이스볼클래식(WBC) 결승에서 미국의 마지막 타자 마이크 트라웃(LA 에인절스)을 헛스윙 삼진으로 잡아낸 결정구였다. 홈플레이트를 빗자루로 쓸 듯이 크게 휘어나가는 스위퍼는 이후 야구계 대세 구종이 됐다. 미국 메이저리그(MLB)에서 슬라이더와 스위퍼를 별도로 구분해 집계한 것도 2023시즌부터다.
스위퍼는 기존 슬라이더보다 수직 움직임은 적고 수평 움직임이 큰 게 특징이다. 우투수-우타자 기준 바깥쪽 코스로 빠져나가 타격 정확도를 낮추고 헛스윙 유도에 유리한 구종으로 인식된다. 타자 몸쪽을 향하는 투심 등 다른 구종과 섞어 던지면 위력은 배가 된다.
KBO리그 내 인기도 꾸준하다. 2023년 NC 다이노스에서 뛴 에릭 페디는 스위퍼를 주무기로 삼아 20승 6패, 209탈삼진, 평균자책점 2.00의 빼어난 기록을 남겼다. 자신만의 스위퍼를 개발한 제임스 네일(KIA 타이거즈)은 2024년 12승 5패 평균자책점 2.53으로 활약했다. 지난해 한화 이글스에서 코디 폰세와 33승을 합작한 라이언 와이스도 스위퍼를 즐겨 던졌다.
올해는 케일럽 보쉴리(KT 위즈)가 바통을 이어받았다. 보쉴리는 21일 현재 4승 무패, 평균자책점 0.78을 기록하며 두 부문 1위에 올라 있다. 그는 포심, 투심, 커터, 커브, 체인지업, 스위퍼 등 다양한 구종을 던지며 타자와의 수 싸움에서 앞서고 있다. 스위퍼는 올 시즌 새로 장착했다. 지난해 LA 다저스에 몸담았던 팀 동료 맷 사우어가 오타니에게 배운 스위퍼 그립을 보쉴리에게 전수했다.
토종 투수들도 스위퍼 연마에 한창이다. 한화 류현진은 최근 두 차례 선발 등판에서 총 13구의 스위퍼를 던졌다. 기존에 구사했던 여러 구종에 스위퍼까지 더해 팔색조 투구의 진화를 알렸다. 류현진은 비시즌 아시아쿼터 투수 왕옌청과 캐치볼을 하며 익혔던 스위퍼를 곧장 실전에 투입했다. 그는 2006년 신인 시절에도 구대성(은퇴)의 체인지업을 빠르게 배워 주무기로 썼다.
두산 베어스의 2년차 신인 최민석도 스위퍼를 잘 쓰는 투수다. 지난해 데뷔 시즌부터 투심, 포크볼, 스위퍼를 던졌는데 올해 커터까지 추가해 타자들을 요리하고 있다. 4경기에 나와 3승에 평균자책점 1.14로 활약 중이다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사