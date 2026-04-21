중간선거 앞둔 트럼프, 인적 쇄신 가속…노동장관 사임, 다음은 러트닉?

노동조합 지지로 입각했지만 기업 편향 정책 추진으로 불명예 퇴진

백악관은 20일(현지시간) 로리 차베스-디레머 미 노동장관이 민간 부문으로 자리를 옮기기 위해 사임한다고 밝혔지만 외신들은 트럼프 대통령이 중간 선거를 앞두고 인적 쇄신 차원에서 단행한 경질이라고 분석했다. 사진은 지난해 4월 23일 백악관 집무실에서 트럼프 대통령의 행정명령 서명을 지켜보던 차베스-디레머 장관의 모습. AP뉴시스

로리 차베스-디레머 미국 노동장관이 사임했다. 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 지난달 5일 크리스티 놈 국토안보장관, 이달 2일 팸 본디 법무장관에 이어 세 번째 장관 교체로 이란 전쟁 발발 약 40일 만에 이뤄졌다.



백악관은 20일(현지시간) “미국 노동자를 보호하고 공정한 노동 관행 확립에 기여해 온 차베스-디레머 장관이 민간 부문으로 자리를 옮기기 위해 행정부를 떠날 예정”이라고 밝혔다. 백악관은 자진 사임이라고 설명했지만, 외신들은 사실상 경질에 가깝다고 평가했다.



뉴욕타임스와 워싱턴포스트는 내부 고발자 등을 인용해 차베스-디레머 장관이 납세자 자금을 개인 여행 경비로 유용했다는 의혹이 제기되면서 올해 초 노동부 감찰관이 조사에 착수했다고 보도했다. 이에 대해 차베스-디레머 장관은 20일 엑스(옛 트위터)에 “나와 가족, 그리고 팀에 대한 혐의는 편향된 언론과 결탁한 세력이 트럼프 대통령의 임무를 훼손하기 위해 퍼뜨린 것”이라고 반발했다.



AP통신과 블룸버그는 이번 인사가 이란 전쟁 등으로 지지율이 하락한 트럼프 대통령이 11월 중간선거를 앞두고 분위기 쇄신 차원에서 단행한 조치라고 분석했다. 또 이러한 ‘원포인트 개각’이 추가로 이어질 가능성이 크다고 전망했다. AP통신은 “하워드 러트닉 상무장관과 털시 개버드 국가정보국(DNI) 국장, 캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장, 대니얼 드리스컬 육군장관 등도 교체 대상으로 거론된다”고 전했다.



차베스-디레머 장관은 2022년 오리건주에서 공화당 소속으로 당선된 첫 여성 연방 하원의원 출신이다. 운수노조(팀스터스) 조합원이었던 부친의 영향으로 국제운송노조(IBT) 등 주요 노동조합의 지지를 받았으나 2024년 재선에는 실패했다. 트럼프 2기 행정부는 노동조합 유권자 공략 차원에서 그를 초대 노동장관으로 발탁했다.



그러나 재임 기간 동안 60여 개의 노동 관련 규제를 폐지·개정하며 기업 측에 유리한 정책을 추진한 데다, 수백만 달러 규모의 국제 아동·강제 노동 근절 보조금을 전격 취소하면서 노동조합 지도부의 거센 반발을 샀다. 키스 손더링 차관보가 후임 인선 전까지 장관 대행을 맡는다.



천금주 기자 juju79@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 로리 차베스-디레머 미국 노동장관이 사임했다. 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 지난달 5일 크리스티 놈 국토안보장관, 이달 2일 팸 본디 법무장관에 이어 세 번째 장관 교체로 이란 전쟁 발발 약 40일 만에 이뤄졌다.백악관은 20일(현지시간) “미국 노동자를 보호하고 공정한 노동 관행 확립에 기여해 온 차베스-디레머 장관이 민간 부문으로 자리를 옮기기 위해 행정부를 떠날 예정”이라고 밝혔다. 백악관은 자진 사임이라고 설명했지만, 외신들은 사실상 경질에 가깝다고 평가했다.뉴욕타임스와 워싱턴포스트는 내부 고발자 등을 인용해 차베스-디레머 장관이 납세자 자금을 개인 여행 경비로 유용했다는 의혹이 제기되면서 올해 초 노동부 감찰관이 조사에 착수했다고 보도했다. 이에 대해 차베스-디레머 장관은 20일 엑스(옛 트위터)에 “나와 가족, 그리고 팀에 대한 혐의는 편향된 언론과 결탁한 세력이 트럼프 대통령의 임무를 훼손하기 위해 퍼뜨린 것”이라고 반발했다.AP통신과 블룸버그는 이번 인사가 이란 전쟁 등으로 지지율이 하락한 트럼프 대통령이 11월 중간선거를 앞두고 분위기 쇄신 차원에서 단행한 조치라고 분석했다. 또 이러한 ‘원포인트 개각’이 추가로 이어질 가능성이 크다고 전망했다. AP통신은 “하워드 러트닉 상무장관과 털시 개버드 국가정보국(DNI) 국장, 캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장, 대니얼 드리스컬 육군장관 등도 교체 대상으로 거론된다”고 전했다.차베스-디레머 장관은 2022년 오리건주에서 공화당 소속으로 당선된 첫 여성 연방 하원의원 출신이다. 운수노조(팀스터스) 조합원이었던 부친의 영향으로 국제운송노조(IBT) 등 주요 노동조합의 지지를 받았으나 2024년 재선에는 실패했다. 트럼프 2기 행정부는 노동조합 유권자 공략 차원에서 그를 초대 노동장관으로 발탁했다.그러나 재임 기간 동안 60여 개의 노동 관련 규제를 폐지·개정하며 기업 측에 유리한 정책을 추진한 데다, 수백만 달러 규모의 국제 아동·강제 노동 근절 보조금을 전격 취소하면서 노동조합 지도부의 거센 반발을 샀다. 키스 손더링 차관보가 후임 인선 전까지 장관 대행을 맡는다.천금주 기자 juju79@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지