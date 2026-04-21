건국대 언론홍보대학원, 2026년 후기 석사과정 신·편입생 모집
5월 11일부터 원서 접수… AI 기반 디지털 미디어 실무 교육 강화
개원 30주년을 맞이한 건국대학교 언론홍보대학원(원장 김동규)이 AI 시대를 선도할 미디어 전문가 양성을 위해 ‘AI 기반 디지털 교육’을 전면 내세우며 2026학년도 후기 석사과정 신입생 모집에 나선다.
모집 학과는 디지털저널리즘학과(융합저널리즘, 디지털출판·잡지), 방송통신융합학과(방송영상통신, 방송진행·스피치), 광고홍보학과(광고·홍보, 공연예술경영) 등이다. 지원 자격은 학부 전공과 관계없이 대학 졸업자라면 누구나 가능하다.
원서 접수는 오는 5월 11일(월)부터 27일(수)까지 홈페이지를 통해 온라인으로 진행된다.
건국대 언론홍보대학원은 AI 등 디지털 신기술 응용 및 실무 중심 교육을 특징으로 한다. 현재 한국기자협회, 한국방송기자협회, 한국사진기자협회, 한국영상기자협회, EBS, 한국잡지협회, 한국성우협회 등 주요 언론·미디어 단체들과 MOU를 체결해 활발한 산학협력과 인적 교류를 이어가고 있다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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