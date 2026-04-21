경기도교육청 ‘찾아가는 디지털 시민교육’ 확대
KT와 협력해 초·중·고 600학급 지원
경기도교육청이 KT와 협력해 도내 600학급을 대상으로 찾아가는 디지털 시민교육을 본격 추진한다.
경기도교육청은 4월부터 초·중·고 600학급을 대상으로 ‘2026 찾아가는 디지털 시민교육’을 운영한다고 21일 밝혔다.
이번 사업은 학생들의 디지털 역량과 시민성을 강화하기 위해 전문 강사가 직접 학교를 방문해 맞춤형 수업을 제공하는 현장 중심 프로그램이다.
교육은 KT의 ‘디지털 시민 서포터즈’ 강사가 참여해 2차시로 진행되며, 학교급과 학생 수준을 반영해 교육 효과를 높일 계획이다.
특히 초등학생에게는 체험형 활동 중심 수업을, 중·고등학생에게는 올바른 자기표현과 책임 있는 디지털 활용 교육을 제공하는 등 발달 단계에 맞춘 프로그램이 운영된다.
‘찾아가는 디지털 시민교육’은 2023년부터 추진돼 지난해까지 3년간 2045학급, 5만1023명을 대상으로 교육이 이뤄졌다.
올해는 기존 미운영 학교를 중심으로 상·하반기 각각 300학급씩 총 600학급을 지원해 교육 기회를 확대한다.
또한 사전 워크숍과 교육 후 만족도 조사를 통해 프로그램 운영의 체계성을 높이고, 교육 효과를 지속적으로 점검·보완할 방침이다.
도교육청 관계자는 “이번 사업을 통해 학생들이 디지털 환경에서 책임 있는 시민으로 성장할 수 있도록 지원하고, 학교 현장 중심의 디지털 교육을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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