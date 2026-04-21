팔다리 없어도 ‘엄마’니까…입으로 바느질해 세 남매 키운 노모

왕위시(오른쪽)씨와 그녀의 막내아들 장리후씨. 바이두 캡처

팔뚝에 빗자루를 끼워 비질을 하고 있는 왕위시씨. 바이두 캡처

왕위시씨의 모습. 바이두 캡처

밀가루 반죽을 만들고 있는 왕위시씨. 바이두 캡처

바느질을 하고 있는 왕위시씨. 바이두 캡처

팔꿈치로 바늘 끝을 누르고 입으로 실을 물어 바늘귀를 통과시키는 일을 평생 반복했다. 옷 한 벌을 다 꿰매고 나면 팔꿈치에는 바늘 자국이 깊게 패고, 입가에는 항상 물집이 맺혔다.

왕위시씨가 주전자에서 물을 따르고 있는 모습. 바이두 캡처