늑구 밥그릇은 왜 없나?…“용기에 담아서 주면 잘 안 먹어”
대전 오월드를 탈출했다가 포획된 늑대 ‘늑구’에 대한 급여 방식을 두고 논란이 일자 오월드 측이 해명에 나섰다.
오월드 관리 주체인 대전도시공사는 21일 보도자료를 통해 “오월드가 공개한 영상에서 먹이를 바닥에 준 것에 대해 일부 지적이 있었다”며 “야생동물인 늑대에겐 평소 먹이를 별도의 용기에 담아 제공하지 않는다”고 설명했다.
그러면서 “늑구는 현재 예민한 상태로 평소와 같은 방식으로 먹이를 제공하지 않으면 잘 먹지 않는다”며 “영상 속 장소는 임시 격리공간으로 회복 후 늑구는 원래 살던 ‘늑대 사파리’로 이동할 계획”이라고 덧붙였다.
오월드는 전날 소셜미디어를 통해 늑구의 근황이 담긴 영상을 공개했다. 영상에는 늑구가 격리된 공간에서 조심스럽게 바닥에 놓인 고기를 먹는 장면이 담겼었다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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