늑구 밥그릇은 왜 없나?…“용기에 담아서 주면 잘 안 먹어”

바닥에 놓인 고기를 먹고 있는 늑구. 오월드 인스타그램 캡처

오월드 측이 해명에 나섰다.

오월드가 공개한 영상에서 먹이를 바닥에 준 것에 대해 일부 지적이 있었다”며 “

야생동물인 늑대에겐 평소 먹이를 별도의 용기에 담아 제공하지 않는다”고 설명했다.

현재 예민한 상태로 평소와 같은 방식으로 먹이를 제공하지 않으면 잘 먹지 않는다”며 “

근황이 담긴 영상을 공개했다.

영상에는 늑구가 격리된 공간에서 조심스럽게 바닥에 놓인 고기를 먹는 장면이 담겼었다.