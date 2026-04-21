인천교통공사, 장애인콜택시 공동주택 자동출입 서비스 협약

장애인콜택시 공동주택 자동출입 서비스 업무협약식. 인천교통공사 제공

최정규 공사 사장은 “관계기관과 협력을 통해 교통약자의 이동편의를 높이겠다”며 “이용자가 체감할 수 있는 보다 신속하고 편리한 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.