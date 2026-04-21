“세 차례 탈당 강진원, 복당은 없다”…민주당, 원칙 강조
무소속 출마 강 예비후보에 경고
“선거 후 복당 발언, 위험한 발상”
6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당을 탈당해 무소속 출마를 선언한 강진원 강진군수 예비후보에 대해 민주당 전남도당이 “세 차례 탈당을 반복한 정치에 복당은 없다”며 원칙을 강조했다.
민주당 전남도당은 21일 성명을 내고 “탈당 후 무소속 출마를 선언한 강진원 강진군수 예비후보의 복당은 어떤 경우에도 허용될 수 없다”며 이같이 밝혔다.
도당은 “원칙을 버리고 당을 떠난 정치에 다시 설 자리는 없다”며 “선거에서 승리하면 복당하겠다는 발언은 정당을 개인 정치의 도구로 여기는 인식의 드러남”이라고 비판했다.
특히 강 예비후보의 행보에 대해 “2016년 탈당, 2022년 공천 취소 이후 탈당 및 무소속 출마, 2026년 징계 국면에서 또다시 탈당까지 세 차례 탈당을 반복했다”면서 “이 같은 행보는 정치적 신념이 아니라 개인의 유불리에 따라 움직여 온 정치의 전형이다. 정당을 필요할 때만 찾는 ‘임시 거처’처럼 여긴 것”이라고 지적했다.
또한 도당은 불법 당원 모집이 적발돼 경선에서 배제되자, 강 예비후보가 세 번째 탈당한 것을 두고 비판 수위를 높였다.
도당은 “당의 징계와 판단을 회피하기 위한 탈당은 사실상 당 결정에 대한 정면 불복이자 책임 회피”라며 “선거 이후 복당을 기정사실처럼 언급하는 것은 민주당을 사유물처럼 여기는 위험한 발상”이라고 강조했다.
전남도당은 끝으로 “세 번의 탈당 정치에 복당은 없다”며 “원칙을 흔드는 정치에 대해서는 어떤 타협도, 어떤 예외도 없다는 점을 분명히 한다”고 밝혔다.
현직인 강 예비후보는 지난해 12월 불법 당원 모집이 적발돼 자격정지 6개월 처분을 받으면서 당내 경선에서 배제됐으며, 민주당은 경선을 통해 차영수 예비후보를 민주당 강진군수 후보로 확정했다.
민주당 전남도당의 복당 불허 입장에 강 예비후보 측은 아직까지 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.
강진=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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