김성제 의왕시장 “안양교도소, 의왕 배치 강력 반대”

그는 “사전 설명이나 협의 없이 의왕시 지역으로 이전하는 계획은 의왕시민을 무시한 일방적인 결정으로 강력히 반대한다

김성제 경기도 의왕시장이 “교정시설의 의왕시 구역 내 배치에 대해 강력히 반대한다”고 선언했다.김성제 시장은 21일 안양교도소의 현대화 사업과 관련해 교정시설을 의왕 지역으로 이전하는 방안이 논의되는 데 대해 “노후화된 안양교도소를 안양시 부지 내에서 재건축하는 것에 대해서는 반대하지 않는다”면서 이같이 밝혔다.”며 “이전 논의가 되는 것으로 알려진 안양교도소의 의왕시 부지 인근에는 고등학교와 중학교가 있어서 학생들의 학습권 침해와 교육환경 악화도 우려된다”고 지적했다. 이어 “그런데도 교정시설 배치를 강행하거나 현실화할 경우 모든 행정적 역량을 동원해 단호히 대응할 것”이라고 덧붙였다.김 시장은 절차적 정당성 측면에서도 “시민의 삶에 중대한 영향을 미치는 사업임에도 불구하고, 의왕시 및 의왕시민과의 충분한 사전 협의 없이 추진된 점은 인접 시에 대한 기본 도리가 아니다”면서 “지방자치의 기본 원칙에도 부합하지 않는 결코 가볍게 볼 수 없는 문제”라고 했다.안양교도소는 1963년 건립된 법무부 소유로, 의왕시 경계와 인접한 안양시 부지에 있다. 지난 2022년 안양시와 법무부는 노후화된 안양교도소의 현대화사업을 추진하는 업무협약을 체결한 바 있다.현재 사업계획이 재정경제부에 제출된 상태다.안양시 관계자는 “교정시설이 안양으로 갈지 아니면 의왕으로 갈지를 정하는 건축 계획이 아직 수립되지 않은 상황”이라며 “따라서 안양시는 현재로서는 특별한 입장이 없다”고 말했다.의왕=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지