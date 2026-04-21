중부해경청, 인천 연평도 응급환자 헬기 이송
중부지방해양경찰청은 21일 인천 연평도에서 발생한 응급환자를 대형병원으로 긴급 이송했다고 밝혔다.
중부해경청은 이날 11시37분쯤 연평도에서 흉통을 호소하는 환자가 발생했다는 신고를 접수하고 구조헬기를 현장으로 급파했다.
오후 1시9분쯤 연평도 헬기장에 도착한 중부해경청 소속 회전익 항공대는 환자 1명을 인계받아 이송을 시작했다. 이어 오후 1시54분쯤 인천에 있는 한 대형병원으로 안전하게 이송을 마무리했다.
환자 A씨(40대·여)는 이날 새벽부터 흉통을 호소해 연평도 내 의료진의 진료를 받은 결과 심장질환이 의심됐던 것으로 알려졌다. 현재 A씨는 병원에서 치료를 받고 있다.
중부해경청 관계자는 “도서지역 응급환자의 골든타임 확보를 위해 항공기를 적극 활용하고 있다”며 “앞으로도 국민의 생명 보호를 최우선으로 신속한 구조 활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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