“침례병원 더는 못 기다린다”…부산시, 정부 결단 촉구

보건복지부·건정심 심의 지연에 표류

3630억원 부담·적자 보전까지 ‘초강수’

동부산 의료 공백 심화…필요성 확대

박형준 부산시장(가운데)과 백종헌 국회의원(왼쪽 세 번째)이 21일 국회 소통관에서 침례병원 공공 병원화 촉구 기자회견을 열고 정부의 조속한 결단을 촉구하고 있다./부산시 제공

부산 동부산권 의료 공백이 장기화하는 가운데 침례병원 공공화 사업이 정부 심의 지연으로 제자리걸음을 하고 있다. 부산시는 시민 생명권과 직결된 사안이라며 조속한 결단을 촉구했다.



박형준 부산시장은 21일 기자회견을 열고 “침례병원 공공 병원화는 정책을 넘어 시민 생명과 직결된 문제”라며 “더 이상의 지연은 시민 고통을 방치하는 것과 다르지 않다”고 밝혔다.



침례병원 공공화 사업은 보건복지부와 건강보험정책심의위원회 심의 절차에서 장기간 계류되며 속도를 내지 못하고 있다. 부산시는 이를 두고 “검토만 반복하며 시간을 끌고 있다”며 사실상 사업 지연 책임이 정부에 있다고 보고 있다.



침례병원은 2017년 파산 이후 동부산권 의료 공백의 상징으로 지적됐다. 중증 응급환자가 적시에 치료받지 못하는 상황이 반복되면서 공공의료 확충 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.



부산시는 사업 추진을 위해 이미 상당한 재정 부담을 감수했다는 입장이다. 2022년 499억원을 투입해 병원 용지와 시설을 확보했고, 총사업비 4004억원 가운데 3630억원을 시비로 부담하는 계획을 마련했다. 여기에 개원 이후 발생할 수 있는 운영 적자도 일정 기간 보전하겠다는 방안을 제시한 상태다.



이날 기자회견에 참석한 백종헌 국민의힘 의원(금정구)은 “여당이 선거 때마다 공공병원화를 약속했지만 실제 이행은 이뤄지지 않고 있다”며 “이는 정책 지연을 넘어 시민 신뢰의 문제”라고 지적했다.



부산시는 건정심 소위원회의 현장 방문과 본회의 안건 상정을 조속히 추진할 것을 정부에 요구하는 한편, 침례병원을 비수도권 공공의료 거점으로 육성해야 한다는 입장이다.



박 시장은 “의료는 선택이 아닌 국가의 기본 책무”라며 “동부산권 의료 공백 해소를 위해 정부의 즉각적이고 전향적인 결단이 필요하다”고 강조했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



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