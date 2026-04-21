한국공항공사, B737-8(MAX) 모의비행장치 도입
박재희(오른쪽) 한국공항공사 사장직무대행과 강대홍 제주항공 운항본부 운항훈련실장이 21일 서울 강서구 KAC항공훈련센터에서 열린 보잉 737-8 모의비행장치 도입 기념행사에 참석해 모의비행장치를 체험하고 있다.
한국공항공사는 조종사 비행훈련을 위한 B737-8(MAX) 모의비행장치(FSS)를 도입 기념행사를 열었다. 이번 도입된 모의비행장치는 국내 저비용항공사들이 빠르게 도입 범위를 넓히고 있는 핵심 기종으로 항공사들의 기재 운영계획을 선제적으로 반영해 도입했다.
공사는 4월 항공사들과 모의비행장치 운용계약을 체결해 오는 5월부터 국내 항공사 소속 조종사들을 대상으로 본격적인 훈련을 실시하도록 운영할 계획이다.
윤웅 기자 yoonyep@kmib.co.kr
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