성과급 갈등 속 삼성…준감위원장 ‘노조 파업 신중해야’
성과급 산정을 둘러싼 이견으로 삼성전자 노동조합이 대규모 파업을 예고한 가운데, 이찬희 삼성준법감시위원회(준감위) 위원장이 “삼성전자는 주주와 투자자 등이 직·간접적으로 연결돼 있는 ‘국민의 기업’이라는 점을 노조도 신중하게 고려해야 한다”고 밝혔다.
이 위원장은 21일 서울 서초구 삼성생명 사옥에서 열린 정례회의에 앞서 취재진과 만나 “근로자의 권리를 지키기 위한 다양한 방법이 있고, 그 선택은 노조의 권리”라면서도 “삼성은 단순한 개인 기업이나 사기업이 아니다”라며 이같이 말했다.
최근 삼성전자 노사는 성과급 상한 폐지 등 임금 교섭을 두고 이견을 좁히지 못하고 있다.
사측은 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문이 국내 업계 1위를 달성할 경우 특별 포상 등을 통해 초과이익성과급(OPI) 상한선을 넘어서는 보상을 제안했으나, 노조는 영업이익의 15% 배분을 요구하며 팽팽히 맞서고 있다.
이에 노조 측은 오는 23일 경기도 평택사업장에서 대규모 투쟁 결의대회를 열 예정이다.
이어 다음 달 21일부터 6월 7일까지 파업을 예고했다.
노조 측에 따르면 파업이 현실화할 경우 반도체 라인 가동 중단 등으로 20조~30조원 규모의 손실이 발생할 것으로 보인다.
이에 사측은 사업장 점거 등 불법 행위 가능성을 이유로 법원에 위법 쟁의행위 금지 가처분을 신청하며 대응에 나섰다.
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