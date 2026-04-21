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이란전쟁에 지난달 중동 정기운항편 78% 급감

입력:2026-04-21 15:11
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지난 16일 인천국제공항에서 대한항공 여객기가 이륙하고 있다. 연합뉴스

이란전쟁의 영향으로 지난달 인천에서 중동으로 향하는 정기 항공 운항편이 한 달 전보다 78% 줄어든 것으로 나타났다. 중동 운항편은 이달 들어 회복세로 전환됐지만, 전쟁 리스크가 계속될 경우 여객 수요가 장기간 둔화할 수 있다는 전망이 나온다.

인천국제공항공사는 21일 언론브리핑을 열고 올해 1분기 항공운송 실적을 공개했다. 중동 지역 여객 운항편은 663편으로 전년 같은 기간보다 26% 줄었다. 여객 수도 지난해 24만명에서 20만명으로 16% 감소했다. 화물 운항편 역시 735편으로 1년 전 996편보다 26.2% 쪼그라들었다. 이에 따라 화물 물동량도 1만7755t에서 1만2871t으로 축소됐다.

노선별로 보면 지난 2월 219회였던 인천∼아랍에미리트 구간은 3월 54회로 급감하며 직격탄을 맞았다. 카타르 노선도 같은 기간 64회에서 8회로 대폭 줄었다. 다만 두 노선 모두 이달 들어 회복세에 접어들어 아랍에미리트 노선은 이달 121회, 다음 달 185회까지 늘어날 것이라는 게 공사의 예측이다. 공사는 이란전쟁이 부른 유가 상승·운항 취소 등의 영향으로 올해 전체 여객 수요 상승 폭도 2％로 완만할 것으로 전망했다.

이란전쟁에도 1분기 국제선 전체 이용객은 전년 같은 기간보다 7％ 증가했다. 총 1978만명이다. 일본·중국 노선의 여객수가 각각 12.4%, 26.1% 증가하며 실적을 견인했다는 평가다. 전체 화물 운항편과 물동량도 각각 2.7%, 2.4% 늘었는데 반도체, 화장품 등 주요 교역품 수요가 증가한 영향으로 분석됐다.

공사는 전쟁이 장기화할 경우 여객 수요 상승세가 더뎌질 수 있다고 내다봤다. 이달 동남아 노선 여객 운항이 지난달 대비 14% 감소할 것이라는 예상도 내놨다. 동남아 노선은 저비용항공사(LCC)의 주력 노선이다. 인천공항공사 관계자는 “이달 말까지 종전이나 휴전 시 전쟁리스크는 단기적 영향에 그칠 수 있지만, 협상이 결렬되면 여객 수요 회복세가 장기간 둔화될 가능성이 상존한다”고 말했다.

박장군 기자 general@kmib.co.kr

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