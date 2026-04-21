유은혜 “멈추지 않는 발걸음으로 끝까지 경기도민 곁에”
유은혜 경기도교육감 예비후보가 “멈추지 않는 발걸음으로 끝까지 경기도민 곁에 서겠다”고 말했다.
유은혜 예비후보는 경기교육감 진보 단일화 최종 후보 선정을 하루 앞둔 21일 일산역에서 “경기도민과 함께 호흡하며 현장의 목소리를 정책으로 담아내겠다”면서 이같이 밝혔다.
유 예비후보는 지난 2월 경기도교육감 출마를 공식 선언한 이후 같은 달 19일 수원역을 시작으로 이날까지 약 62일간 경기도 전역을 순회하며 아침 7시, 지하철역과 생활 현장에서 이어온 ‘아침 출근 인사’ 행보가 주목받고 있다.
유 후보 측은 수원, 성남, 의정부를 비롯해 안양, 부천, 평택, 안산, 고양, 남양주, 오산, 시흥, 용인, 화성 등 도내 주요 지역을 돌며 지하철역 출근 인사를 이어가며 시민들에게 눈도장을 찍었다며 이번 행보는 단순한 선거운동을 넘어 ‘현장에서 답을 찾겠다’는 의지의 실천이었다고 설명했다.
학생, 직장인, 어르신, 지지자, 그리고 교육부 장관 시절 인연을 맺었던 시민들까지—아침 출근길은 세대를 아우르는 만남의 장이었다. 버스를 기다리는 직장인, 등교하는 학생, 조깅을 하던 어르신까지 발걸음을 멈추고 건네는 한마디 한마디는 현장의 생생한 목소리였다.
유 예비후보는 “아침마다 인사를 드리다 보면 지역 소식도 자연스럽게 듣게 되고, 생활 속 불편이나 교육에 대한 바람도 전해 들을 수 있었다”며 “사무실 안에서는 결코 알 수 없는 진짜 민심이었다”고 강조했다.
그는 “진짜 변화는 현장에서 시작된다”며 “아이와 교실이 중심이 되는 경기교육의 기본을 다시 세우겠다”고 말했다.
경기도교육감 진보 후보 단일화에는 유은혜 예비후보를 비롯해 안민석 전 의원, 성기선 전 한국교육과정평가원장, 박효진 전 전국교직원노동조합 경기지부장이 참여하고 있다. 여론조사 45%와 선거인단 투표 55%를 합산해 22일 최종 후보가 선출될 예정이다.
고양=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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