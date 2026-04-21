대전시 ‘웹툰 IP 첨단 클러스터’ 중앙투자심사 조건부 통과

웹툰 IP 첨단 클러스터 조감도. 대전시 제공

총 399억4000만원의 사업비가 투입되는

동구 중동 일대에 연면적 4909㎡, 지하 1층 지상 4층 규모로 조성된다. 웹툰 기업과 작가를 위한 입주 공간과 창작·기술지원시설, 교육·회의공간 등이 들어선다.

대전·충청권은 전국 웹툰 인력의 약 30%를 배출하는 국내 웹툰 시장의 거점이다. 한국과학기술원(KAIST)과 대덕연구단지 등 과학기술 인프라, 특수영상클러스터를 갖춰 웹툰의 지식재산권(IP) 확장에 유리한 여건을 갖췄다.

시는 웹툰 인력 양성부터 창작, 창업, 지식재산권(IP) 확장으로 이어지는 지원체계를 구축하는 한편 지역 정착형 콘텐츠 생태계를 강화하기로 했다.

박승원 대전시 문화예술관광국장은 “웹툰 IP 첨단 클러스터는 대전의 풍부한 웹툰 인력과 과학기술·영상 인프라를 하나로 연결하는 핵심 사업”이라며 “후속 절차를 차질 없이 추진해 대전을 글로벌 웹툰 도시로 만들겠다”고 말했다.