前 검찰개혁 자문위원장 “정치구호·진영감정이 공론장 채워”

박찬운 한양대 법학전문대학원 교수가 국무총리실 산하 검찰개혁추진단 자문위원장 시절인 지난해 12월 4일 정부서울청사 별관에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 검찰개혁추진단 제공

도 논의에 참여하길 꺼리고 있다며 정치적 압력을 이유로 들었다.

그는 “지금 검찰개혁 담론은 학문적 토론의 공간이 아니라 진영 정치의 공간에서 작동하고 있다”며 “이 판에서 ‘검찰개혁 그렇게 해서는 안된다’ ‘보완수사권이 필요하다’고 말하는 순간 ‘검찰 편’ 혹은 ‘개혁 반대세력’이라는 낙인이 찍힐 수도 있다”고 꼬집었다.