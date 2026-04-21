민경선, 민주당 고양시장 후보 확정…“원팀으로 본선 승리”

통합·실용 앞세워 본선 출사표

“실용주의 시정으로 고양 대전환”

민경선 민주당 고양시장 후보. 민경선 민주당 후보 캠프 제공

민 후보는 4월 19일부터 20일까지 진행된 민주당 고양시장 후보 경선 결선투표에서 승리한 뒤 캠프에서 당선 소감을 밝혔다.

민 후보는 “이번 승리는 개인이 아닌 고양시민과 ‘원팀 민주당’의 공동 승리”라며 “통합과 포용의 시정으로 반드시 본선 승리로 보답하겠다”고 밝혔다.