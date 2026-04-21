민경선, 민주당 고양시장 후보 확정…“원팀으로 본선 승리”
통합·실용 앞세워 본선 출사표
“실용주의 시정으로 고양 대전환”
민경선 더불어민주당 고양시장 예비후보가 경선 결선에서 승리해 6·3 지방선거에서 민주당 고양시장 최종 후보로 확정됐다.
민 후보는 4월 19일부터 20일까지 진행된 민주당 고양시장 후보 경선 결선투표에서 승리한 뒤 캠프에서 당선 소감을 밝혔다.
민 후보는 “이번 승리는 개인이 아닌 고양시민과 ‘원팀 민주당’의 공동 승리”라며 “통합과 포용의 시정으로 반드시 본선 승리로 보답하겠다”고 밝혔다.
특히 결선에서 경쟁한 명재성 후보를 향해 감사를 표하며 “치열하지만 품격 있는 경쟁을 함께 만들어준 데 대해 진심으로 감사드린다”며 “이제는 경쟁을 넘어 고양 발전을 위한 동반자로 함께하겠다”고 강조했다.
이어 본경선에서 경쟁했던 이경혜, 이영아, 장제환, 최승원, 윤종은, 최상봉 후보들의 지지 결집에 대해서도 “자리 나누기가 아닌 정책을 합치는 ‘용광로 통합’의 결과”라고 평가했다.
민 후보는 본선 경쟁력으로 3선 도의원 경험과 경기교통공사 사장 재임 경력을 내세웠다. 그는 “도의회 교육위원장과 공기업 경영을 통해 정책 실행력과 행정 능력을 검증받았다”며 “똑버스(DRT) 도입 등 교통 혁신 경험을 바탕으로 실질적 변화를 만들어내는 실무형 리더십을 갖췄다”고 밝혔다.
향후 시정 운영 방향으로는 ‘혁신의 시대에 맞는 실용주의’를 핵심 기조로 제시했다. 민 후보는 “이념이 아닌 결과로 평가받는 행정을 펼치겠다”며 “시민의 삶을 실제로 바꾸는 정책을 속도감 있게 추진하겠다”고 강조했다.
이를 위해 경제자유구역과 평화경제특구, UN AI 허브, 일산테크노밸리 등 대형 프로젝트를 추진하고, 현장 중심의 소통 행정을 강화하겠다는 계획도 밝혔다.
아울러 직장과 주거가 가까운 자족도시 조성과 ‘출퇴근 30분 시대’ 실현을 통해 도시 경쟁력을 높이겠다는 구상도 제시했다.
민 후보는 “이번 경선 승리는 고양의 100년 미래를 바꾸라는 시민의 명령”이라며 “통합의 힘으로 본선에서 반드시 승리해 성과로 증명하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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