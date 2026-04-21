“전차가 폭발했다” 日자위대 3명 사망·1명 중상

사격훈련 중 포신 내 포탄 터져

여성대원 얼굴 등 화상… 의식有

고이즈미 “사실관계·원인 확인 중”

사고 연습장서 작년엔 2명 감전사

일본 육상자위대 전차들이 2023년 5월 27일 시즈오카현 고텐바 기동훈련장에서 실사격 훈련을 하고 있는 모습. AFP연합뉴스

일본 자위대 연습장에서 훈련 중이던 전차가 폭발해 남성 대원 3명이 사망하고 여성 대원 1명이 중상을 입었다고 마이니치신문 등이 21일 보도했다.

32세 남성은 심폐정지 상태였다가 이후 사망 판정을 받았다.

21세 여성은

의식은 있는 상태라고 한다.

육상자위대 서부방면총감부가 전했다. 서부방면총감부는 규슈와 오키나와를 지휘하는 지역사령부다.

고이즈미 신지로 방위상이 정오 직후 기자들에게 “

사실관계의 세부 내용과 원인에 대해서는 현재 확인 중”이라며 “이런 상황에 이르게 된 점을 매우 유감스럽게 생각한다”고 말했다.

이어 “숨진 대원들의 명복을 진심으로 빈다”며 “방위성·자위대는 원인 규명에 힘쓰는 동시에 안전관리를 철저히 하도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

원인 규명과 안전관리에 힘쓰겠다고 밝혔다.

사고 현장은 어떤 곳

