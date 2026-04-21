파주시, 바이오가스 활용 ‘미니수소도시’ 속도
폐자원 처리하며 수소 생산
파주형 에너지 전환 본격화
경기 파주시가 바이오가스를 활용한 ‘미니수소도시’ 조성에 속도를 내며 지역 기반 수소 생산 체계 구축에 나섰다.
파주시는 유기성 폐자원 처리 과정에서 발생하는 바이오가스를 활용해 수소를 생산하는 ‘미니수소도시’ 조성사업 부지 정리 작업을 마무리하고 본격적인 사업 추진 단계에 들어갔다고 21일 밝혔다.
지난 17일에는 시장과 관계 부서가 사업 현장을 찾아 추진 현황과 실시설계 방향을 점검하고 향후 일정 등을 논의했다.
‘미니수소도시’는 수소의 생산·유통·활용을 아우르는 기반 시설을 구축해 지역 내 수소 수요를 자체적으로 충당하는 소규모 에너지 단지다.
파주시는 음식물 쓰레기와 가축 분뇨 등에서 발생하는 바이오가스를 정제해 하루 500㎏ 규모의 청정수소를 생산·공급하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 통해 자원순환형 신재생에너지 생산 모델을 구축한다는 계획이다.
이 사업은 경기북부 지역의 수소 생산 및 공급 기반을 마련하는 동시에 수소차 보급 확대 등 미래 모빌리티 전환을 촉진하는 역할도 기대된다.
특히 최근 국제 에너지 수급 불안정성이 커지는 상황에서 외부 의존도를 낮추고 지역 중심의 분산형 에너지 체계를 강화하는 데 기여할 것으로 전망된다.
시는 향후 환경순환센터 2단계 사업과 연계해 수소 생산 설비를 단계적으로 확대하고, 수소 기반 교통수단과 관련 산업 전반을 포괄하는 지속 가능한 수소 도시로 발전시켜 나갈 방침이다.
시 관계자는 “이번 사업이 경기북부 수소 생태계 조성의 중요한 전환점이 될 수 있도록 체계적으로 추진하겠다”고 밝혔다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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