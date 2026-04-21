28개국 참가 국제그린에너지엑스포 대구 엑스코서 개최
대구시와 엑스코는 국내 최대 에너지 산업전시회인 ‘제23회 국제그린에너지엑스포’가 22~24일 대구 엑스코에서 열린다고 21일 밝혔다.
올해 행사는 기후에너지환경부가 최초로 엑스코와 공동 주최하고 한국재생에너지단체총연합회와 한국신재생에너지협회 등이 주관, 대구시와 경북도가 후원하는 민·관이 함께하는 국가 에너지산업 행사로 치러진다. 전 세계 28개국에서 327개 기업이 참가해 1011개 부스를 운영한다. 올해 엑스포는 글로벌 에너지 산업의 최신 기술을 공유하고 실질적인 비즈니스 성과를 창출하는 장이 될 전망이다.
이번 전시회에는 태양광과 인버터 분야 굴지의 글로벌 기업이 대거 참여해 차세대 혁신 기술을 선보인다. 태양광 셀·모듈 분야에서는 생산량 기준 세계 10대 기업 중 한화솔루션(한화큐셀), 제이에이솔라(JA Solar), 캐나디안솔라(Canadian Solar), 아이코(Aiko), 티더블유솔라(TW Solar), 징코솔라(Jinko Solar) 등 6곳이 참가해 차세대 고효율 셀·모듈 기술을 소개한다. 인버터 분야에서도 글로벌 톱10 기업 중 화웨이(Huawei), 솔리스(Solis), 그로와트(Growatt), 소파솔라(Sofar Solar) 등 9곳이 총출동해 역대급 라인업을 완성했다.
이번 전시회에서는 영농형 태양광 특별법안 흐름에 발맞춰 ‘영농형 태양광 특별관’을 처음 선보인다. 글로벌 비즈니스 플랫폼 기능도 한층 강화했다. 101개 해외 바이어가 참여하는 ‘1대 1 비즈니스 수출상담회’에서는 국내 기업의 해외 네트워크 확대와 수출 판로 개척을 지원한다. 올해 신설된 ‘대·중소기업 상생 협력 구매상담회’에는 공공기관 30곳이 수요처로 참여해 중소기업의 혁신 기술을 발굴하고 실제 구매 계약으로 이어질 수 있도록 지원한다.
전시회 기간 동시 개최되는 ‘2026 국제미래에너지컨퍼런스’에서는 글로벌 석학과 비즈니스 리더들이 최신 에너지 트렌드를 심도 있게 조망한다. ‘태양광 마켓 인사이트(PVMI)’는 22·23일 ‘국토 균형 발전과 에너지 복지를 위한 태양광의 미래’를 주제로 6개 세션이 운영된다. 24일 열리는 제6회 수소 마켓 인사이트(H2MI)는 ‘그린 수소·에너지 대전환의 미래를 열다’를 주제로 수소 경제의 청사진을 제시한다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “국제그린에너지엑스포는 미래에너지 기술과 산업 발전을 위한 세계적인 에너지 비즈니스 플랫폼으로 자리 잡았다”며 “대구시도 에너지 대전환이라는 시대적 과제에 대응하기 위해 지속적으로 협력해 나가겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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