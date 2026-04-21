부산시, 6조 투자로 해양산업 재편…‘해양경제 플랫폼’ 전환

해운·물류에 2조5천억…산업 중심축 재편

북극항로 겨냥 녹색해운…글로벌 허브 도약

AI·금융·관광 결합…고부가 체질 전환

대한민국 최초의 쇄빙연구선 '아라온'호 모습. HJ중공업 제공

부산시가 6조7000억원 규모 투자를 앞세워 해양산업 전반의 구조 전환에 나선다. 항만·물류 중심 산업에서 벗어나 금융과 기술, 관광이 결합한 ‘해양경제 플랫폼’으로 체질을 바꾸겠다는 구상이다. 해양수산부 이전 논의와 맞물려 부산의 산업 지형 자체를 재편하려는 시도라는 점에서 주목된다.



부산시는 ‘제4차 해양산업육성 종합계획(2026~2030)’을 수립하고 향후 5년간 총 6조7469억원을 투입한다고 21일 밝혔다. 이번 계획은 해양산업의 중장기 정책 방향을 제시하는 법정 로드맵으로, 산업 전반의 기능 재편과 경쟁력 고도화에 초점이 맞춰졌다.



투자 구조를 보면 해운·항만물류에 2조5224억원이 집중돼 가장 큰 비중을 차지하고 해양관광·레저 1조4040억원, 해양 금융 1조2773억원이 뒤를 잇는다. 물류 중심 산업에 관광과 금융을 결합해 고부가가치 구조로 전환하고 해양산업의 중심축 자체를 재편하려는 전략이다.



특히 북극항로 개척에 대비한 녹색 해운 거점 전략이 핵심으로 제시됐다. 기후변화로 북극항로 활용 가능성이 커지는 상황에서 부산을 글로벌 물류 허브로 끌어올리겠다는 구상이다. 이는 지역 차원을 넘어 국가 물류 경쟁력과 직결되는 전략으로 해석된다.



디지털 전환도 주요 축이다. 시는 스마트 항만 구축을 비롯해 해양 금융 혁신 생태계 조성, 조선·해양 기자재 산업의 AI·데이터 기반 전환을 추진한다. 기존 제조·물류 중심 산업에 기술을 접목해 생산성과 효율을 끌어올리고 미래 경쟁력을 확보하겠다는 계획이다.



수산 분야에서는 ‘블루푸드’를 미래 성장동력으로 육성한다. 스마트 양식과 데이터 기반 생산 체계 구축을 통해 식량 산업으로서의 경쟁력을 강화하고 조선·해양플랜트 분야 역시 친환경·스마트 전환을 통해 글로벌 시장 대응력을 높인다는 방침이다.



시는 이번 계획을 통해 해양산업을 단일 업종이 아닌 행정·산업·금융이 결합한 복합 산업 구조로 재편하고 글로벌 네트워크를 확대한다는 전략이다. 박형준 부산시장은 “해양산업 전반의 혁신과 고도화를 통해 부산을 세계적 해양 허브 도시로 도약시키겠다”고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 902 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산시가 6조7000억원 규모 투자를 앞세워 해양산업 전반의 구조 전환에 나선다. 항만·물류 중심 산업에서 벗어나 금융과 기술, 관광이 결합한 ‘해양경제 플랫폼’으로 체질을 바꾸겠다는 구상이다. 해양수산부 이전 논의와 맞물려 부산의 산업 지형 자체를 재편하려는 시도라는 점에서 주목된다.부산시는 ‘제4차 해양산업육성 종합계획(2026~2030)’을 수립하고 향후 5년간 총 6조7469억원을 투입한다고 21일 밝혔다. 이번 계획은 해양산업의 중장기 정책 방향을 제시하는 법정 로드맵으로, 산업 전반의 기능 재편과 경쟁력 고도화에 초점이 맞춰졌다.투자 구조를 보면 해운·항만물류에 2조5224억원이 집중돼 가장 큰 비중을 차지하고 해양관광·레저 1조4040억원, 해양 금융 1조2773억원이 뒤를 잇는다. 물류 중심 산업에 관광과 금융을 결합해 고부가가치 구조로 전환하고 해양산업의 중심축 자체를 재편하려는 전략이다.특히 북극항로 개척에 대비한 녹색 해운 거점 전략이 핵심으로 제시됐다. 기후변화로 북극항로 활용 가능성이 커지는 상황에서 부산을 글로벌 물류 허브로 끌어올리겠다는 구상이다. 이는 지역 차원을 넘어 국가 물류 경쟁력과 직결되는 전략으로 해석된다.디지털 전환도 주요 축이다. 시는 스마트 항만 구축을 비롯해 해양 금융 혁신 생태계 조성, 조선·해양 기자재 산업의 AI·데이터 기반 전환을 추진한다. 기존 제조·물류 중심 산업에 기술을 접목해 생산성과 효율을 끌어올리고 미래 경쟁력을 확보하겠다는 계획이다.수산 분야에서는 ‘블루푸드’를 미래 성장동력으로 육성한다. 스마트 양식과 데이터 기반 생산 체계 구축을 통해 식량 산업으로서의 경쟁력을 강화하고 조선·해양플랜트 분야 역시 친환경·스마트 전환을 통해 글로벌 시장 대응력을 높인다는 방침이다.시는 이번 계획을 통해 해양산업을 단일 업종이 아닌 행정·산업·금융이 결합한 복합 산업 구조로 재편하고 글로벌 네트워크를 확대한다는 전략이다. 박형준 부산시장은 “해양산업 전반의 혁신과 고도화를 통해 부산을 세계적 해양 허브 도시로 도약시키겠다”고 밝혔다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지