장 보고 칼도 갈고…임실 ‘이동장터’ 농촌마을 해결사
생필품 배달에 ‘칼갈이’ 결합
먹거리 사각지대 해소
‘톡톡’시니어클럽 협업 일자리 창출
인구 감소와 고령화로 마을 상점이 사라진 전북 임실군 마을에 생필품 판매와 생활 서비스를 결합한 ‘가가호호 이동장터’가 도입돼 주민 불편을 해소하고 있다.
21일 임실군에 따르면 교통 취약지역 주민들의 먹거리 사각지대 해소를 위해 도입한 이동장터가 최근 ‘칼갈이 서비스’ 등 생활 밀착형 편의를 결합하며 큰 호응을 얻고 있다. 무뎌진 칼을 갈기 위해 읍내까지 이동해야 했던 주민들이 이제 집 앞에서 장을 보며 생활 불편을 함께 해결할 수 있게 됐다.
이 사업은 임실군과 노인일자리 전문기관인 ‘임실시니어클럽’의 협업으로 운영된다. 군은 차량과 운영비를 지원하고, 시니어클럽은 물품 관리와 운행을 담당한다. 주민 편의와 노인 일자리 창출 효과를 동시에 거두고 있다.
이동장터의 경쟁력은 ‘발품 행정’에서 나왔다. 군은 유통 경로를 직접 발굴해 대형마트 수준의 합리적인 가격과 품질을 구현했고, 무거운 물품을 집 앞까지 배달하는 방식으로 편의성을 높였다.
마을 이장과 부녀회가 안내방송을 통해 수요를 미리 파악하는 등 ‘주민 주도형 공동체 플랫폼’으로 기능하고 있는 점도 특징이다.
임실군은 높은 만족도를 반영해 오는 6월부터 사업 규모를 대폭 확대한다. 전북도와 임실군의 고향사랑기부금 1억1000만원을 투입해 차량을 추가 확보하고,‘전북형 이동장터’를 병행 운영할 방침이다.
심 민 임실군수는 “이동장터는 주민 생활 편의를 지원하는 현장형 복지 서비스”라며 “군 전 지역으로 확대해 소외 없는 생활 환경을 만들겠다”고 말했다.
임실=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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