경기도, 아파트 보수공사 ‘바가지’ 막는다…설계도서 무상 지원
경기도가 아파트 보수공사 비용 부풀리기와 부실시공을 막기 위해 설계도서 무상 지원에 나섰다.
경기도는 공동주택 공용부분 보수공사 과정에서 발생하는 관리비 낭비를 줄이고 공사 품질을 높이기 위해 ‘2026년 공동주택 기술자문단 설계도서 지원사업’을 본격 추진한다고 21일 밝혔다.
이번 사업은 오산시 엘쿠르 아파트를 시작으로 올해 총 30개 단지를 대상으로 시행된다.
아파트 단지에서 누수 보수나 외벽 도장 등 공사를 진행할 경우, 입주자대표회의 등 비전문가가 공사내역서와 시방서를 직접 작성하기 어려워 시공업체에 의존하는 사례가 많았다.
이로 인해 과도한 공사비 책정이나 저품질 자재 사용이 발생하고, 결과적으로 주민 관리비 부담이 커지는 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.
이에 경기도는 전국 지자체 가운데 유일하게 민간 전문가가 직접 설계도서를 작성해주는 무상 지원 제도를 운영하고 있다.
건축·토목 등 10개 분야 전문가 100명으로 구성된 기술자문단이 현장을 방문해 공사에 필요한 내역서와 시방서를 제공하는 방식이다.
이 제도는 2015년부터 2025년까지 341개 단지에 지원되며 공사비 절감과 품질 향상에 기여해 왔다.
특히 올해부터는 ‘신속플러스’ 체계를 도입해 지원 속도를 높인다. 설계도서 신청 시 경기주택도시공사와 사전 협의를 통해 준비 기간을 단축하고, 보수공사 지연을 최소화해 적기에 공사가 이뤄지도록 지원할 계획이다.
이번 사업은 공동주택의 시공부터 유지관리까지 전 과정을 지원하는 ‘생애주기별 맞춤형 종합 서비스’의 일환이다. 1단계 기술자문을 받은 단지는 2단계 설계도서 지원과 3단계 공사 품질 자문까지 연계 지원을 받을 수 있다.
신청을 희망하는 단지는 경기도 누리집에서 신청서를 내려받아 공동주택기술지원팀에 제출하면 된다.
도 관계자는 “앞으로도 공동주택 관리 전반에 대한 지원을 강화해 도민 주거비 부담을 줄이고 안전하고 쾌적한 주거환경 조성에 지속적으로 나설 계획”이라고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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