[기고] 기부를 소비로 바꿀 때, 지역은 살아난다
이찬우 일본경제연구센터 특임연구원
고향사랑기부제가 4년차 시행중이다. 그동안 기부금 총액이 늘고 지방정부에 따라서는 재정확충에 크게 도움이 된 곳도 있다. 그러나 이 제도가 지역경제의 실질적인 혈맥으로 이어지려면 넘어야할 산이 많다.
문제의 핵심은 ‘기부와 소비의 분리’에 있다. 기부자는 기부를 지역에 하고 답례품을 거주지에서 택배로 받아 소비한다. 답례품을 만드는 과정에서 지역 경제에 도움이 되지만, 시스템은 온라인 쇼핑과 유사하다. 이제는 고향사랑기부제를 단순한 재정 이전을 넘어, 지역 내 소비를 촉발하는 ‘경제 순환 장치’로 재설계해야 할 시점이다.
이 지점에서 우리는 일본 가나가와현 히라쓰카시의 ‘스타라이트 마레(Starlight Mare)’ 사례를 주목한다. 히라쓰카시는 고향납세 기부자에게 답례품으로 시내 가맹점에서 1마레당 1엔으로 사용할 수 있는 지역 전용 전자포인트(지역화폐)를 제공한다. 홋카이도 히로오정의 코코후루는 현지소비 특화형 고향납세 답례품인 지역화폐다. 기부자는 현지에서 기부 직후 스마트폰으로 답례품을 받아 그 자리에서 쓸 수 있다.
2026년 현재까지 성공적으로 운영 중인 이 모델들은 기부자에게 단순한 물품이 아닌, 해당 지역에서만 누릴 수 있는 ‘소비의 권리’를 부여한다. 포인트를 보유한 기부자는 이를 사용하기 위해 최소 1회 이상 지역을 직접 방문하게 되며, 이 과정에서 식사, 숙박, 관광 등 부가적인 소비가 연쇄적으로 발생한다.
이러한 모델이 힘을 얻으려면 ‘관계인구’에 대한 우리 사회의 정의부터 근본적으로 바뀌어야 한다. 지금까지의 관계인구가 지역에 호감을 느끼거나 가끔 들르는 ‘느슨한 방문객’에 머물렀다면, 앞으로의 관계인구는 ‘지역의 가상 시민권’을 가지고 로컬 경제 생태계에 실질적으로 참여하는 주체가 되어야 한다. 내 스마트폰에 특정 지역의 포인트가 담겨 있다는 사실은 기부자를 단순한 시혜자에서 ‘잠재적 소비자’로 신분을 전환시킨다. 이는 심리적 거리감을 좁히고, 해당 지역을 ‘남의 동네’가 아닌 ‘나의 두 번째 활동 거점’으로 인식하게 만드는 강력한 기제가 된다.
더 나아가 제도의 실효성을 극대화하기 위해서는 세제 혜택과 답례품 구조에 대한 파격적인 발상의 전환이 필요하다. 현행 10만 원 전액 세액공제와 추가 10만원 44% 세액공제와 같은 구조를 ‘30만 원 전액 세액공제’로 과감히 상향하는 방안을 검토해야 한다. 만약 기부 전액 공제 한도를 30만 원으로 높이면, 기부자는 실질적인 자기 부담 없이 지역 경제에 9만 원(기부액의 30%)이라는 확정된 ‘소비 자산’을 보유하게 된다. 기부액이 커지는 만큼 지자체의 재정은 풍족해지며, 무엇보다 기부자가 지역에서 써야 할 소비의 마중물이 3만 원에서 9만 원으로 세 배 늘어난다는 점에 주목해야 한다. 9만 원의 지역화폐는 단순히 식사 한 끼를 넘어 숙박과 체험까지 고려하게 만드는 실질적인 방문 동력이 된다. 기부금을 지역 내에서 한 번 더 강제로 순환시키는 이 구조야말로 지역 소멸을 막는 가장 강력한 방어선이 될 수 있다.
물론 법적 정비와 결제 인프라 구축 등 해결해야 할 과제는 남아 있다. 그러나 더 본질적인 것은 고향사랑기부제를 바라보는 관점의 변화다. 기부는 단순한 재정 보전 수단이 아니라, 지역경제를 움직이는 마케팅 비용이자 새로운 인구 유입의 통로여야 한다. 지역은 이제 물건을 파는 곳이 아니라 경험을 공유하는 공간으로 변모하고 있다. 고향사랑기부제가 기부와 방문, 그리고 소비를 하나로 묶는 정교한 플랫폼으로 진화할 때, 비로소 이 제도는 이름 그대로 ‘고향을 살리는’ 진정한 동력이 될 것이다.
이찬우 일본경제연구센터 특임연구원
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